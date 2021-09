Bonduelle - Résultats annuels 2020-2021 : activité et rentabilité préservées dans un environnement sous contrainte sanitaire

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Résultats annuels 2020-2021

(1er juillet 2020 - 30 juin 2021)

Activité et rentabilité préservées dans un environnement sous contrainte sanitaire

Chiffre d’affaires en croissance en données comparables (1) , contrastée selon les technologies et canaux de distribution, impactée par la crise sanitaire et les restrictions liées

Rentabilité nette en croissance malgré les effets directs et indirects de la situation sanitaire et des changes défavorables

Endettemen t financier et des ratios associés maîtrisés

Croissance de l’activité et de la rentabilité attendue en 2021-2022

Revue stratégique des activités Long Life en Amérique du Nord





Le Conseil de Surveillance, réuni le 24 septembre 2021 sous la présidence de Martin Ducroquet, a examiné les comptes sociaux et consolidés 2020-2021 arrêtés par la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Données d’activité - chiffres clés

Comptes consolidés

en millions d’euros 2020-2021 2019-2020 Variations Chiffre d’affaires 2 778,6 2 854,9 - 2,7 % Résultat opérationnel courant 100,4 108,7 - 7,6 % Résultat net 57,1 54,6 + 4,6 %

Message de Guillaume Debrosse - Directeur général :

“Le Groupe Bonduelle enregistre un nouvel exercice de croissance de son activité à changes constants et, malgré le contexte sanitaire, préserve sa rentabilité.

Dans un environnement de consommation très différent de celui ayant présidé à l’élaboration des objectifs annuels, nous démontrons notre résilience grâce à un portefeuille d’activités diversifié tant au plan des technologies que des circuits de distribution et des géographies.

Malgré un environnement instable et par de nombreux aspects adverses, nous avons matérialisé, par différentes initiatives, notre raison d’être désormais inscrite dans nos statuts : “Favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète”.

Avec prudence et détermination, nous entendons en 2021-2022 poursuivre notre développement et renouer avec les niveaux de rentabilité pré-Covid, le cas échéant en questionnant la contribution de nos activités à notre ambition de croissance durable à impact positif.”

Chiffre d’affaires

À 2 778,6 millions d’euros, le chiffre d’affaires du groupe affiche sur l’exercice 2020-2021 (1er juillet 2020 - 30 juin 2021) une progression de + 1,6 % en données comparables(1), conforme aux objectifs communiqués en début d’exercice, et un repli de - 2,7 % en données publiées. Les variations des devises ont eu, cette année, un effet particulièrement défavorable, amputant de près de - 4,3 % la croissance du groupe (renforcement de l’euro contre le dollar américain, rouble russe et dollar canadien, principalement).

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé

(millions d’euros) 2020-2021 2019-2020 Variations

données publiées Variations

données comparables(1) Zone Europe 1 271,7 1 299,5 - 2,1 % - 1,9 % Zone hors Europe 1 506,9 1 555,3 - 3,1 % + 4,6 % Total 2 778,6 2 854,9 - 2,7 % + 1,6 %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA consolidé

(millions d’euros) 2020-2021 2019-2020 Variations

données publiées Variations

données comparables(1) Conserve 1 087,7 1 121,5 - 3,- % + 1,1 % Surgelé 655,1 685,- - 4,4 % - 0,2 % Frais 1 035,8 1 048,4 - 1,2 % + 3,5 % Total 2 778,6 2 854,9 - 2,7 % + 1,6 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 45,8 % de l’activité sur l’exercice 2020-2021, affiche un repli global de - 1,9 % en données comparables(1) et - 2,1 % en données publiées.

En grande distribution, la quasi stabilité du chiffre d’affaires est pour l’essentiel liée à des bases de comparaison défavorables (achats de précaution des 3ème et 4ème trimestres 2019-2020) et des ruptures de produits issues des campagnes agricoles déficitaires de l’été 2020. Celles-ci masquent de remarquables progressions des ventes à la marque Cassegrain en conserve et à la marque Bonduelle en surgelé. Le frais prêt à consommer est resté particulièrement pénalisé par la fréquentation limitée des points de vente sur une large partie de l’année, et affectant l’ensemble des marchés servis.

La crise sanitaire et ses effets sur la restauration hors foyer ont à nouveau fortement impacté le surgelé et le frais prêt à l’emploi sur une large partie de l’exercice, le 4ème trimestre, avec la levée progressive des restrictions sanitaires et de circulation, enregistrant une progression significative de ces deux technologies.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe au titre de l’exercice 2020-2021, représente 54,2 % de l'activité, soit une progression de + 4,6 % en données comparables(1) et un repli de - 3,1 % en données publiées. Les trois technologies affichent, sur l’ensemble de l’exercice, une croissance positive en données comparables(1).

En Amérique du Nord, l’activité de frais prêt à consommer affiche une croissance solide sur l’exercice, aidée par une base de comparaison favorable et une réouverture progressive des restaurants depuis le 3ème trimestre. Pour autant, le mix des ventes, défavorable, lié à la situation sanitaire a pesé notablement sur la rentabilité.

Les activités de longue conservation (conserve et surgelé) en Amérique du Nord, à l’instar des activités européennes, ont enregistré une activité contrastée entre réseaux de distribution, permettant néanmoins d’afficher une stabilité de l’activité sur l’exercice.

Les activités de longue conservation (conserve et surgelé) en Russie et pays d’Europe orientale enregistrent une croissance solide sur l’exercice malgré un contexte de consommation déprimé, grâce à une bonne résistance de la marque Bonduelle et la croissance de la marque Globus en conserve ainsi qu’à un fort développement en surgelé lié au lancement à succès de nouvelles références produites localement.

Rentabilité opérationnelle

en millions d’euros 2020-2021

Données publiées 2019-2020

Données publiées Variations

données publiées Variations

données comparables(1) Chiffre d’affaires 2 778,6 2 854,9 - 2,7 % + 1,6 % Rentabilité opérationnelle courante 100,4 108,7 - 7,6 % - 4,- % Taux de marge opérationnelle courante 3,6 % 3,8 % - 19 bps - 21 bps

Au titre de l’exercice 2020-2021, le Groupe Bonduelle affiche une rentabilité opérationnelle courante de 100,4 millions d’euros à taux de change courant et 104,3 millions d’euros à taux de change constant contre 108,7 millions d’euros l’exercice précédent, soit une marge opérationnelle courante de 3,6 %, correspondant aux objectifs visés.

La persistance de la crise sanitaire d’une part, source de surcoûts (désinfection, adaptation des organisations, productivité,... ) - et les difficultés opérationnelles pour partie liées à ce même contexte rencontrées par l’activité frais en Amérique du Nord - surcoûts logistiques, inflation, pénuries de main d’oeuvre, incidents climatiques, incendies, maladies affectant la matière première d’autre part - ont pesé sur le résultat opérationnel courant de l’exercice, ces dernières occultant une performance par ailleurs solide dans les activités de longue conservation tant en Europe, Russie et Europe orientale, qu’en Amérique du Nord.

Malgré ce contexte, le groupe a poursuivi sa politique de développement de ses marques avec une progression de plus de 10,- % des investissements marketing et la poursuite du déploiement d’innovations (gamme Sans Résidu de Pesticides,... ).

Après prise en compte de charges non récurrentes (3,2 millions d’euros), liées aux diverses réorganisations intervenues au cours de l’exercice (reprise des actifs de la Coopérative France Champignon,... ), le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s’établit à 97,2 millions d’euros contre 101,9 millions d’euros l’exercice précédent.

Résultat net

Le résultat financier s’établit à - 17,3 millions d’euros, contre - 25,9 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent. Cette amélioration significative s’explique principalement par un effet de taux favorable, la mise en place de nouveaux financements compétitifs (programme de NEU CP), inscrivant le coût moyen de financement du groupe à 1,79 % contre 2,15 % l’exercice précédent, et un résultat de change positif à hauteur de 1,2 million d’euros. La charge d’impôts s’établit à 22,2 millions d’euros, contre 21,3 millions d’euros l’exercice précédent et correspond à un taux d’impôt effectif stable à 28,- %. Après prise en compte de la charge d’impôts et du résultat financier, le résultat net du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2020-2021 s’établit à 57,1 millions d’euros, contre 54,6 millions d’euros l’exercice précédent, en progression de 4,6 % en données publiées.

Situation financière

30 juin 2018 30 juin 2019 30 juin 2020

hors IFRS 16 30 juin 2020

publié 30 juin 2021

hors IFRS 16 30 juin 2021

publié Dette nette (en millions d’euros) 617,4 654,7 631,- 715,2 631,- 716,- Gearing(2) 0,95 0,90 0,89 1,- 0,85 0,97 Levier d’endettement(3) 2,91 3,07 3,19 3,24 3,33 3,38

Le Groupe Bonduelle affiche, au 30 juin 2021, un endettement net identique à celui de l’année dernière à 631,- millions d’euros, hors impact de l’application de la norme IFRS 16, soit un levier d’endettement(3) de 3,33 (contre 3,19 l’exercice précédent) et un gearing(2) de nouveau en baisse à 0,85 contre 0,89 l’année précédente. Une fois prise en compte la norme IFRS 16, la dette du groupe s’établit à 716,- millions d’euros et le levier d’endettement(3) 3,38.

Faits marquants de l’exercice et évènement postérieur à la clôture

L’Assemblée Générale des actionnaires du Groupe Bonduelle adopte la raison d’être de l’entreprise

L’Assemblée Générale du 17 décembre 2020, a adopté à 99,91 % des votes la résolution visant à modifier ses statuts en y intégrant la raison d’être de l’entreprise : « Favoriser la transition vers l’alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète ». Par cette inscription dans ses statuts, le Groupe Bonduelle vient ainsi matérialiser ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale et son ambition d’une certification B Corp à l’horizon 2025.

Le Groupe Bonduelle renforce son partenariat avec ses partenaires producteurs de légumes en France

Le Groupe Bonduelle et ses partenaires, l’OPLVert et l’OPLINORD, qui regroupent des producteurs de légumes en Hauts-de-France et son partenaire Euralis Coop pour les producteurs de légumes verts du Sud-Ouest ont signé des accords de revalorisation des prix pour financer l’augmentation du revenu agricole et la transition agroécologique.

Cette revalorisation est basée sur un engagement fort de “ruissellement” en faveur des producteurs agricoles qui repose sur l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, dans un état d’esprit conforme à celui des États Généraux de l’Alimentation afin de pérenniser une des principales filières d’excellence agricole française.

Par ailleurs, Bonduelle, agissant dans le cadre de la délégation consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2020, a annoncé le 18 juin 2021 la réalisation de l’augmentation de capital réservée à ses partenaires agricoles en France. Par cette opération, le Groupe Bonduelle entend partager la création de valeur de Bonduelle et renforcer des liens durables et étroits avec le monde agricole en l’associant à son capital, conformément à son ambition de croissance durable à impact positif.

Désignation d'un membre représentant les salariés au Conseil de Surveillance

En application de la loi PACTE du 22 mai 2019, et conformément au vote de l'Assemblée Générale de la société du 17 décembre 2020, le Comité de Groupe a désigné le 22 avril 2021, à la majorité absolue, Didier Cliqué, électromécanicien au sein du service technique de l'usine de Vaulx-Vraucourt (France), en qualité de membre représentant les salariés au sein du Conseil de Surveillance. Son mandat, d'une durée de 3 ans, a pris effet lors de la réunion du Conseil de Surveillance du 27 avril 2021.

Bonduelle renforce à nouveau sa flexibilité financière et adosse ce financement à des objectifs de développement durable

Après le lancement avec succès d’un programme NEU CP en juillet 2020, le Groupe Bonduelle a annoncé le 30 novembre 2020 le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué, le portant à cette occasion de 300 à 400 millions d’euros et indexant la marge sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Cette opération de financement, réalisée dans un contexte économique et financier particulièrement incertain, témoigne à nouveau de la solidité du profil financier du groupe. La sursouscription et l’élargissement du pool de prêteurs démontrent également l’appétit des institutions financières pour le profil de crédit du Groupe Bonduelle.

Par son adossement à la démarche de certification B Corp, cette transaction matérialise les engagements du groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale en lien avec sa raison d’être.

L’Autorité de la Concurrence autorise la reprise des actifs industriels de la coopérative France Champignon

L’Autorité de la Concurrence a autorisé, par décision en date du 7 juillet 2021, la prise de contrôle exclusif par la société SCA Cultures France Champignon, filiale du Groupe Bonduelle, des actifs industriels de la coopérative agricole France Champignon, formalisée par une offre de reprise en date du 28 décembre 2020 et le jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 18 février 2021. La reprise de l’activité est devenue ainsi définitive. Son impact sur les comptes de Bonduelle au 30 juin 2021 est non significatif.

Perspectives

Malgré l'environnement sanitaire toujours incertain et un contexte hyperinflationniste, le Groupe Bonduelle a pour objectif une croissance de l’ordre de 3 % de son chiffre d’affaires et un taux de marge opérationnelle courante de 3,8 % à 4,- %, tous deux à périmètre et change constants.

La Gérance proposera un dividende de 0,45 euro lors de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2021, qui sera mis en paiement le 5 janvier 2022.

Par ailleurs, dans le cadre de la revue périodique de son portefeuille d’activités, le Groupe Bonduelle annonce avoir engagé une réflexion sur l’évolution de sa business unit Bonduelle Americas Long Life au sein du groupe.

Cette activité, née de l’acquisition en 2007 d’Aliments Carrière au Canada et nourrie tant par croissance interne qu’externe, représentant un chiffre d’affaires sur l’exercice clos au 30 juin 2021 de plus de 600 millions d’euros, est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes et fruits en conserve et surgelé dans les circuits retail, très majoritairement en marques de distributeurs, restauration hors foyer ainsi qu’en co-packing de marques de tiers également répartie entre Canada et Etats-Unis.

Cette démarche vise à identifier le potentiel de contribution de cette activité à l’ambition de croissance durable à impact positif du Groupe Bonduelle ainsi que son alignement avec les priorités stratégiques édictées par son actionnaire de référence et validées par son Conseil d’Administration, en particulier la primauté des activités du portefeuille de marques du groupe, gage d’indépendance et de pérennité, dans son chiffre d’affaires.

Cette réflexion, et les scénarios en découlant, doivent permettre aux activités de Bonduelle Americas Long Life de poursuivre leur développement dans un marché nord-américain en constante consolidation et de financer les investissements nécessaires à la croissance de sa rentabilité.

(1) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(2) dette financière nette / capitaux propres

(3) dette financière nette / EBITDA récurrent

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements :

- Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021-2022 : 4 novembre 2021 (après bourse)

- Assemblée Générale Annuelle : 2 décembre 2021

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2021-2022 : 3 février 2022 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2021-2022 : 4 mars 2022 (avant bourse)

