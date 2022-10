Bonduelle - Résultats annuels 21-22 : croissance de l'activité et rentabilité préservée dans un contexte particulièrement adverse

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Résultats annuels 2021-2022

(1er juillet 2021 - 30 juin 2022)

Croissance de l’activité et rentabilité préservée

dans un contexte particulièrement adverse

Croissance globale portée par les activités de longue conservation (conserve et surgelé)

Repli limité de la rentabilité compte tenu de l’environnement et des difficultés de l’activité de frais prêt à l’emploi en Amérique du Nord

Situation financière solide, renforcée par l’ouverture du capital de l’activité de longue conservation en Amérique du Nord





En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, dont le contrôle a été cédé au 30 juin 2022, doivent être regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités abandonnées”. Les éléments du compte de résultat consolidé excluent donc, conformément à la norme IFRS 5, les activités cédées.

Compte tenu de la date de cession des activités, soit le 30 juin 2022, date de clôture de l’exercice, les performances financières sont présentées ci-après à structure comparable intégrant celles des activités cédées, puis réconciliées avec les données publiées conformément à la norme IFRS 5.

Le Conseil de Surveillance, réuni le 30 septembre 2022 sous la présidence de Martin Ducroquet, a examiné les comptes sociaux et consolidés 2021-2022 arrêtés par la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Données d’activité - chiffres clés

Comptes consolidés

en millions d’euros



2021-2022



Hors IFRS 5 - non retraité des activités cédées 2021-2022 2020-2021 Variations Chiffre d’affaires 2 202,6 2 891,7 2 778,6 + 4,1 % Résultat opérationnel courant 52,8 96,6 100,4 - 3,7 % Résultat net 35,4 35,4 57,1 - 38,- %

Message de Guillaume Debrosse - Directeur général :

“Le groupe a fait face, sur l’exercice 2021-2022, a un ensemble de phénomènes externes particulièrement défavorables auxquels les équipes ont réagi avec engagement et efficacité. La revue des perspectives de rentabilité de notre activité de frais prêt à l’emploi en Amérique du Nord, pesant à court terme sur les performances du groupe, et également liées à cet environnement, ne remet pas en cause la pertinence de cette acquisition, parfaitement alignée avec notre mission “inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l'Homme et à la préservation de la planète”. Cette mission s’appuie sur une stratégie de marques fortes, à nouveau en croissance sur l’exercice, et sur une situation financière renforcée par l’ouverture du capital de l’activité longue conservation (conserve et surgelé) en Amérique du Nord. Compte tenu de cet environnement, le groupe aborde l’exercice 2022-2023 avec une nécessaire prudence tout en continuant sa transformation."

Chiffre d’affaires

À 2 891,7 millions d’euros, le chiffre d’affaires (hors effet IFRS 5) du groupe, intégrant les activités de longue conservation en Amérique du Nord, affiche sur l’exercice 2021-2022 (1er juillet 2021 - 30 juin 2022) une progression de + 1,8 % en données comparables(1) et + 4,1 % en données publiées (hors effet IFRS 5).

Les variations des devises ont eu, cette année, un effet favorable de + 2,3 % sur la croissance du groupe avec notamment une appréciation conséquente des dollars américain et canadien.

Après application de la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires s’établit à 2 202,6 millions d’euros contre 2 163,6 millions d’euros l’exercice précédent.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé

(millions d’euros)



2021-2022



Hors IFRS 5 - non retraité des activités cédées 2021-2022 2020-2021 Variations

à taux de change courants Variations

à taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 357,3 1 357,3 1 271,7 6,7 % 6,9 % Zone hors Europe 845,3 1 534,4 1 506,9 1,8 % - 2,4 % Total 2 202,6 2 891,7 2 778,6 4,1 % 1,8 %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA consolidé

(millions d’euros)

CA consolidé

(millions d’euros) 2021-2022



Hors IFRS 5 - non retraité des activités cédées 2021-2022 2020-2021 Variations

à taux de change courants Variations

à taux de change et périmètre constants Conserve 958,4 1 149,3 1 087,7 5,7 % 4,4 % Surgelé 238,4 736,6 655,1 12,4 % 8,8 % Frais 1 005,9 1 005,9 1 035,8 - 2,9 % - 5,3 % Total 2 202,6 2 891,7 2 778,6 4,1 % 1,8 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 46,9 % de l’activité sur l’exercice 2021-2022 (hors effet IFRS 5), affiche une croissance élevée à + 6,7 % en données publiées et + 6,9 % en données comparables(1), croissance constatée dans l’ensemble des technologies. Les ventes à marques affichent une croissance en grande distribution proche de 4,- %, permettant, en particulier pour Cassegrain, des gains de parts de marché tant en volume qu’en valeur, en conformité avec la stratégie du groupe. La restauration hors foyer, principalement en surgelé et en frais, progresse de plus de 30 %, progression supérieure au rattrapage constaté du marché, permettant un retour à un niveau d’activité proche de celui de la période pré-covid.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires (hors effet IFRS 5) de la zone hors Europe au titre de l’exercice 2021-2022, en intégrant les activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, qui représente 53,1 % de l'activité, affiche un repli de - 2,4 % en données comparables(1) et une progression de + 1,8 % en données publiées (hors effet IFRS 5).

En Amérique du Nord, les activités de longue conservation (conserve et surgelé), cédées partiellement le 30 juin 2022, affichent une croissance solide sur l’ensemble de l’exercice liée, à l’instar de l’Europe, à une forte croissance de l’activité de restauration hors foyer tant au Canada qu’aux États-Unis et à la résistance de l’activité en grande distribution malgré sa normalisation post crise sanitaire Covid 19.

Les activités de frais prêt à l’emploi portées par la business unit Bonduelle Fresh Americas sont en retrait significatif sur l’ensemble de l’exercice. Ce repli s’explique par une hausse de prix volontariste destinée à préserver les marges dans un environnement particulièrement inflationniste, un marché moins dynamique, et l’arrêt de commercialisation de gammes non contributives auprès de certains clients, non compensé par les gains de nouveaux contrats.

En zone Eurasie, les marques (Bonduelle et Globus) affichent une progression sur l’ensemble de l’exercice malgré un 4ème trimestre en retrait, marqué par les tensions géopolitiques et ses conséquences en matière de consommation et d’inflation.

Rentabilité opérationnelle





en millions d’euros



2021-2022



Hors IFRS 5 - non retraité des activités cédées 2021-2022 2020-2021 Variations

à taux de change courants Variations

à taux de change et périmètre constants Chiffre d’affaires 2 202,6 2 891,7 2 778,6 + 4,1 % + 1,8 % Rentabilité opérationnelle courante 52,8 96,6 100,4 - 3,7 % - 4,- % Taux de marge opérationnelle courante 2,4 % 3,3 % 3,6 % - 27 bps - 21 bps

Au titre de l’exercice 2021-2022, le Groupe Bonduelle affiche une rentabilité opérationnelle courante de 96,6 millions d’euros à taux de change courants contre 100,4 millions d’euros l’exercice précédent, soit une marge opérationnelle courante de 3,3 % en données publiées (hors effet IFRS 5) et 3,4 % à taux de change et périmètre constants.

Après application de la norme IFRS 5 et les ajustements liés à la cession partielle des activités de longue conservation en Amérique du Nord (BALL), le résultat opérationnel courant s’établit à 52,8 millions d’euros contre 55,2 millions d’euros l’exercice précédent.

Le groupe a été confronté sur l’exercice à la multiplication de facteurs adverses : poursuite de la crise sanitaire, météorologie défavorable impactant les rendements agricoles et les performances industrielles, première vague d’inflation accentuée par le contexte géopolitique et la désorganisation des chaînes d’approvisionnement.

Par ailleurs, en relation avec certains de ces facteurs, l’activité de frais prêt à l’emploi en Amérique du Nord a continué à peser sur les performances du groupe, que n’a pu intégralement compenser la progression des performances des autres activités en conserve et surgelé en Europe, en Amérique du Nord et en Europe orientale.

Bien qu’inférieure à l’objectif affiché en début d’exercice, cette rentabilité opérationnelle courante démontre la résilience du groupe, sa maîtrise de ses frais généraux, son efficacité opérationnelle ainsi que son pricing power, des hausses de prix ayant été négociées pour compenser les inflations de coûts.

Les éléments non récurrents de l’exercice enregistrent un produit de 23,7 millions d’euros (hors IFRS 5).

Les principales composantes sont d’une part un produit de 144,7 millions d’euros relatifs à la plus-value comptable de la cession des activités en conserve et surgelé en Amérique du Nord, d’autre part une charge de 107,- millions d’euros relative à une dépréciation d’actifs corporels et incorporels (goodwill et actifs industriels) liée à une révision des perspectives de rentabilité de l’activité de frais prêt à l’emploi en Amérique du Nord, ainsi que diverses charges liées à des évolutions d’organisations et arrêts d’activités.

Après prise en compte de ce produit non récurrent, le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle (hors IFRS 5) s’établit à 120,3 millions d’euros contre 97,2 millions d’euros l’exercice précédent.

Résultat net

Le résultat financier (hors IFRS 5) s’établit à - 17,6 millions d’euros, contre - 17,3 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent, affichant une stabilité de la charge d’emprunt et un résultat de change positif. Le taux d’intérêt moyen correspondant au coût de l’endettement financier s'élève à 1,61 % contre 1,79 % un an plus tôt, le groupe ayant bénéficié de conditions particulièrement attractives de financement sur le marché des billets de trésorerie (NeuCP).

Le résultat des mises en équivalence laisse apparaître une charge de - 5,2 millions d’euros (contre - 0,6 million d’euros l’exercice précédent) correspondant aux résultats et dépréciations de certaines participations dans des start up ainsi que des frais d’acquisition de la participation minoritaire dans le nouvel ensemble d’activités de longue conservation en Amérique du Nord issu de la cession partielle opérée le 30 juin 2022.

Hors IFRS 5, la charge d’impôts s’établit à 62,1 millions d’euros, contre 22,2 millions d’euros l’exercice précédent et correspond à un taux d’impôt effectif de 60,4 % tenant compte d’une part de l’imposition de la plus-value de cession à taux réduit des activités de longue conservation en Amérique du Nord et d’autre part, en lien avec la révision des perspectives de rentabilité de l'activité de frais prêt à l’emploi en Amérique du Nord, un effet d’impôts différés pour un montant de 29,9 millions d’euros. Après prise en compte du résultat des mises en équivalence, du résultat financier et de la charge d’impôts, le résultat net du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2021-2022 s’établit à 35,4 millions d’euros, contre 57,1 millions d’euros l’exercice précédent, soit 1,2 % du chiffres d’affaires (hors effet IFRS 5). L’application de la norme IFRS 5 n’a pas d’impact sur le résultat net.

Situation financière

30 juin 2020

publié 30 juin 2020

hors IFRS 16 30 juin 2021

publié 30 juin 2021

hors IFRS 16 30 juin 2022

publié 30 juin 2022

hors IFRS 16 30 juin 2022

hors IFRS 5 Dette nette (en millions d’euros) 715,2 631,- 716,- 631,- 362,9 267,9 362,9 Gearing(2) 1,- 0,89 0,97 0,85 0,43 0,31 0,43 Levier d’endettement(3) 3,24 3,19 3,38 3,33 2,63 2,28 1,72

Compte tenu de la cession de 65 % des activités de longue conservation en Amérique du Nord (BALL) intervenue le 30 juin 2022, le Groupe Bonduelle affiche, à cette même date, un endettement net en baisse significative par rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 267,9 millions d’euros, hors impact de l’application de la norme IFRS 16, soit un levier d’endettement(3) de 2,28 (contre 3,33 l’exercice précédent) et un gearing(2) de nouveau en baisse à 0,31 contre 0,85 l’année précédente. Une fois prise en compte la norme IFRS 16, la dette du groupe s’établit à 362,9 millions d’euros et le levier d’endettement(3) à 1,72 sur la base d’un même EBITDA récurrent hors effet IFRS 5.

Faits marquants de l’exercice

Situation de l’activité de frais prêt à l’emploi en Amérique du Nord

Comme annoncé le 11 juillet 2022, les difficultés rencontrées par l’activité de frais prêt à l’emploi en Amérique du Nord ont amené le groupe à revoir la perspective de rentabilité de celle-ci. L’analyse approfondie du marché et des marges des différentes gammes de produits a conduit le groupe à constater, sur la base des cash flows futurs, une dépréciation d’actifs incorporels (goodwill) et d’actifs industriels sous performants, ainsi que la non constatation d’actifs d’impôts différés pour un montant de 136,9 millions d’euros au 30 juin 2022.

Bonduelle ouvre le capital de Bonduelle Americas Long Life au Fonds de solidarité FTQ et à CDPQ

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 30 juin 2022 avoir obtenu l’autorisation des autorités réglementaires américaines et canadiennes ainsi que la levée des conditions suspensives lui permettant de finaliser l’accord avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et CDPQ, pour l’acquisition, à parts égales entre eux, de 65 % de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d’une valeur d’entreprise à 100 % de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d’euros), soit un multiple d’EBITDA 2020-2021 de 8,2x.

Avec un chiffre d’affaires de 989 millions de dollars canadiens pour l’année 2021-2022, cette activité est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marques de distributeur, en marques de tiers ainsi que plus marginalement avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte. Cette opération permet au groupe de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif.

Bonduelle a enregistré dans le compte de résultat, sur la ligne “Résultat des activités non poursuivies” conformément à la norme IFRS 5, la plus-value générée dans le cadre de cette opération s’établissant à un montant net de 132,4 millions d’euros (après coûts de cession et après impôt), égale à la différence entre la valeur réelle des actifs déconsolidés et leur valeur comptable à cette date. Les actifs et passifs de ces sociétés ont été déconsolidés et Bonduelle a comptabilisé à l’actif du bilan, en titres mis en équivalence, la juste valeur de 35 % de la participation conservée dans ces entités, désormais dénommées Nortera Foods, s’établissant à 84 millions d’euros.

Activité de Bonduelle en Ukraine et en Russie

Conformément à son communiqué du 17 mars 2022, le Groupe Bonduelle a suspendu à ce stade tout projet d’investissement de développement en Russie et décidé de dédier la totalité des bénéfices réalisés depuis le 24 février 2022 et durant l’exercice sur les ventes du territoire russe à la reconstruction future de l’Ukraine, des infrastructures, mais aussi des écosystèmes agricoles et alimentaires. Le montant du bénéfice net, lié aux ventes réalisées en Russie du 24 février 2022 au 30 juin 2022 tel qu’arrété par le Conseil d’Administration s’élève à 1,2 million d’euros. Le mode de réinvestissement de ce montant n’ayant pas encore été identifié, aucun impact n’a été constaté dans les comptes de l’exercice 2021-2022.

En Ukraine, qui représente une part de chiffre d’affaires limitée du groupe et sans implantation industrielle, après une interruption durant quelques semaines, l’activité commerciale reprend progressivement.

Perspectives

Sur la base du nouveau périmètre, excluant désormais les activités de longue conservation en Amérique du Nord, et compte tenu d’un environnement particulièrement incertain et volatil, le Groupe Bonduelle cible à taux de change et périmètre constants une croissance de chiffre d’affaires, intégrant les revalorisations de prix visant à compenser les inflations de coûts, de 8 à 11 % et une marge opérationnelle courante stable à 2,5 %, soit une progression de la rentabilité opérationnelle courante proche de 15 %.

La Gérance proposera à l’Assemblée Générale du 1er décembre 2022 le versement d’un dividende de 0,30 € par action.

(1) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Au cas particulier de l’exercice 2021-2022, les éléments relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord cédées le 30 juin 2022 sont compris pour l’ensemble de l’exercice.

(2) dette financière nette / capitaux propres

(3) dette financière nette / EBITDA récurrent

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements :

- Chiffre d’affaires 1er trimestre 2022-2023 : 8 novembre 2022 (après bourse)

- Assemblée Générale Annuelle : 1er décembre 2022

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2022-2023 : 2 février 2023 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2022-2023 : 3 mars 2023 (avant bourse)

Retrouvez l’intégralité des résultats annuels

et le calendrier des publications financières sur www.bonduelle.com

Annexe

En application des dispositions de la norme IFRS 5, les états financiers de l’exercice 2020-2021 présentés en comparatif ont été retraités en conséquence. L’impact de ces retraitements sur les états financiers consolidés de l’exercice 2020-2021 est présenté dans le tableau ci-dessous.

Concernant l’exercice 2021-2022, les activités de BALL ont été menées par le Groupe Bonduelle sur les 12 mois de la période. La performance du groupe avant le reclassement IFRS 5 est présentée ci-dessous, avec le détail du reclassement.

Compte de résultat intégrant le reclassement des activités non poursuivies :

en millions d’euros



Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2022 Publié Retraité Hors IFRS 5 Publié Chiffre d’affaires 2 778,6 2 163,6 2 891,7 2 202,6 Achats et charges externes (1 952,-) (1 546,-) (2 063,4) (1 591,4) Charges de personnel (612,3) (477,4) (618,5) (478,1) Amortissements et pertes de valeur (111,5) (85,3) (114,2) (85,-) Autres produits opérationnels 27,9 27,4 25,1 23,9 Autres charges opérationnelles (30,3) (27,2) (24,1) (19,1) Résultat opérationnel courant 100,4 55,2 96,6 52,8 Éléments non récurrents (3,2) (3,1) 23,7 (118,-) Résultat opérationnel 97,2 52,1 120,3 (65,2) Coût de l’endettement financier net (16,-) (13,7) (15,6) (13,3) Autres produits et charges financiers (1,3) (1,6) (2,-) (1,2) Résultat financier (17,3) (15,3) (17,6) (14,5) Résultats des sociétés mises en équivalence (0,6) (0,6) (5,2) (5,2) Résultat avant impôts 79,4 36,2 97,5 (85,-) Impôts sur le résultat (22,2) (10,9) (62,1) (40,-) Résultat net des activités poursuivies 57,1 25,3 35,4 (125,-) Résultat net des activités non poursuivies 0,- 31,8 0,- 160,4 RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 57,1 57,1 35,4 35,4 • Part du groupe 57,2 57,2 35,4 35,4 • Part des minoritaires (0,-) (0,-) 0,- 0,- REBITDA 211,9 140,5 210,8 137,8

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 11 900 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 73 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 203 M€ (données au 30 juin 2022).

Nos 4 marques fortes sont Bonduelle, Ready Pac Foods, Cassegrain et Globus.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

