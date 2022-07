Bonduelle : abaisse ses prévisions d'activité et de rentabilité pour 2021/2022

Bonduelle annonce que la croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs communiqués qui étaient respectivement de + 3% et + 3,6% à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice. Ces révisions à la baisse sont à mettre sur le compte de plusieurs paramètres. Parmi ceux-ci figurent notamment une vague sans précédent d'inflation touchant l'ensemble des composantes de coût et en accentuation au 4e trimestre ainsi qu'un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord.



Les difficultés rencontrées par la business unit Bonduelle Fresh Americas amènent le groupe à revoir la perspective de rentabilité de celle-ci à moyen terme, ce qui pourrait conduire à une dépréciation d'actifs corporels et/ou incorporels et d'impôts différés actifs de cette activité.