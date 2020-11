Bonduelle: activité trimestrielle en léger recul, changes et Covid pèsent

Paris (awp/afp) - Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle a subi un léger recul au premier trimestre de son exercice décalé 2020-21, pénalisé notamment par des effets de change et son activité de frais dans le contexte du Covid-19.

Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires du spécialiste des légumes en conserve, en sachet et surgelés s'est élevé à 680,5 millions d'euros, soit une petite baisse de 0,6% à données publiées, par rapport à la même période de l'année passée, a précisé le groupe dans un communiqué.

A données comparables (taux de change et périmètre constants), l'activité est toutefois en hausse de 1,9%. "Les effets de changes pénalisent l'activité du groupe à hauteur de -2,5 %, provenant principalement de la variation des dollars américain et canadien et du rouble russe", explique Bonduelle.

Ce premier trimestre est "en ligne avec les objectifs annuels", affirme le groupe.

Fin septembre, il avait fait savoir qu'il visait pour son exercice annuel 2020-21 une hausse du chiffre d'affaires de 1,4% à change et périmètre constants, et un taux de marge opérationnelle courante de 3,8%.

Dans le détail des résultats, les activités de surgelés et de frais sont plombées par un secteur de la restauration hors foyer "qui reste sinistré et en repli significatif", en raison de la crise sanitaire. Elles enregistrent des baisses respectives de 0,9% et 4,8%, en données publiées.

En revanche, les activités liées aux légumes en conserve bénéficient d'une hausse de 4,6% à 256,3 millions d'euros, détaille le communiqué.

Côté perspectives, Bonduelle indique qu'il fera "évoluer, si nécessaire, ses objectifs annuels", "compte tenu d'une croissance du chiffre d'affaires en haut de fourchette au premier trimestre, de campagnes déficitaires dans différentes zones de production du fait d'aléas climatiques (...) mais également du développement récent et rapide de la crise sanitaire".

afp/rp