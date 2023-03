Bonduelle : amélioration de sa rentabilité semestrielle

Bonduelle a fait état de ses résultats semestriels allant du 1er juillet au 31 décembre 2022. Sur cette période, le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés a généré un résultat net de 20 millions d'euros, en repli de 16,5%. Son résultat opérationnel courant ressort à 43,1 millions d'euros, en progression de 56,1%. Le chiffre d'affaires atteint 1,24 milliard d'euros, en amélioration de 13,6%.



La zone Europe, qui représente 59,4 % de l'activité sur la période, affiche sur l'ensemble du premier semestre une hausse de 11,4 % à taux de change courants et de 12,3 % en données comparables.



Le groupe affiche, au 31 décembre 2022, un endettement net de 556,7 millions d'euros, contre 909,9 à la même période de l'exercice précédent.



Côté perspectives, Bonduelle, à l'instar de l'industrie agro-alimentaire dans le monde, fait face à un environnement de consommation à la fois fragile, volatil et incertain, alimenté par une inflation passée, mais également à venir, en particulier sur les matières agricoles, sans précédent, et qui rend à nouveau indispensable des revalorisations tarifaires importantes.



Dans ce contexte, l'entreprise prévoir une progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de 8 % et une marge opérationnelle courante stable comparées à l'exercice précédent toutes deux à taux de change et périmètre constants, conformes aux objectifs annoncés en début d'exercice.