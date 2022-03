Bonduelle chute : la rentabilité opérationnelle pénalisée par l'Amérique du Nord

Le titre Bonduelle baisse de 6,21% à 16,60 euros après avoir fait faux bond sur ses résultats. Au premier semestre, clos fin décembre, de son exercice 2021-2022, le spécialiste de la transformation des légumes a vu sa rentabilité opérationnelle reculer en raison de la contreperformance de ses activités Frais préparé en Amérique du Nord. Le résultat opérationnel courant du groupe a ainsi chuté de 17,4% à 46,5 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 3,2% en repli de 68 points de base. Midcap Partners, qui est à Conserver sur la valeur, visait 54 millions d’euros.



La marge a été tirée vers le bas par la " zone hors Europe " où sont logés les activités Frais préparé en Amérique du Nord. Elle a vu sa marge opérationnelle courante chuter de 160 points de base à 1,1 %.



Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 1,44 milliard d'euros, en repli de 0,4% en données comparables.



A l'instar de nombreuses sociétés présentes en Russie et en Ukraine, le spécialiste de la transformation des légumes a rappelé son exposition à ces deux pays.



Le chiffre d'affaires réalisé en Russie et dans les pays périphériques est d'environ 150 millions d'euros, soit 5 % du chiffre d'affaires du groupe, dont moins de 10 millions d'euros en Ukraine. En Ukraine, toute activité commerciale, compte tenu des circonstances, est interrompue. En Russie, les 3 usines de transformation de légumes sont en activité. Selon les estimations de Midcap Partners, la zone Russie est la zone la plus rentable du groupe.



En dépit de cette contreperformance, le groupe a confirmé son objectif de croissance de l'activité de 3% et vise une marge opérationnelle courante stable comparée à l'exercice précédent, soit 3,6 % du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants.



" Ces perspectives sont susceptibles d'être impactées par les conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie difficilement quantifiables à ce stade " a cependant prévenu Bonduelle.