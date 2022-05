Bonduelle confirme ses objectifs annuels malgré la guerre en Ukraine

Paris (awp/afp) - Le groupe Bonduelle a annoncé lundi un chiffre d'affaires en hausse de 7,6% au troisième trimestre de son exercice décalé et confirmé ses objectifs annuels malgré la guerre en Ukraine.

Le chiffre d'affaires du groupe français spécialiste des légumes en conserve et surgelés s'est établi à 725,9 millions d'euros pour la période allant de janvier à mars. Sur les neuf mois de son exercice décalé (juillet 2021-mars 2022), il atteint 2,1 milliards d'euros, selon un communiqué de l'entreprise.

Pour son exercice complet 2021/2022, Bonduelle confirme à nouveau son objectif de croissance de l'activité de 3% et "vise une rentabilité opérationnelle courante stable", soit 3,6% du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants.

Le groupe avait pourtant prévenu en mars que ses perspectives pourraient être perturbées par les conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Bonduelle réalise 5% de son chiffre d'affaires en Russie et dans les pays périphériques.

Le groupe rappelle que son conseil d'administration a décidé de "dédier la totalité des bénéfices réalisés par les ventes en Russie pendant la période de conflit à la reconstruction future des infrastructures et des écosystèmes agricoles et alimentaires mis à mal par le conflit en Ukraine".

Bonduelle a décidé d'assurer la continuité de ses activités en Russie, où il compte trois usines et emploie 1.000 personnes, mais y a suspendu "tout projet d'investissement".

Ces usines produisent "des denrées locales de premières nécessité" dont le pois, le maïs et les haricots secs en conserve et distribue ses produits en Russie et dans les pays limitrophes (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan et Asie Centrale).

afp/rp