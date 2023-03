Bonduelle: hausse de la rentabilité, favorisée par l'inflation

Paris (awp/afp) - Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle a affiché vendredi une progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre de son exercice décalé 2022/2023, favorisé par des hausses des prix, confirmant ses objectifs annuels.

Les ventes pour la période de juillet à décembre s'établissent à 1,2 milliard d'euros (quasiment autant en francs suisses), une hausse de 14% sur un an, et le résultat net des activités qui ne font pas l'objet de cessions, a atteint 14,4 millions d'euros, une progression de 35%.

Le résultat net consolidé s'établit à 20 millions d'euros, en baisse de 17% en raison notamment d'une comparaison défavorable par rapport au premier semestre 2021/2022.

Dans un communiqué, le directeur général Guillaume Debrosse relève notamment "la politique de revalorisation de prix, destinée à compenser les hausses des coûts de production" qui a permis de "préserver la rentabilité du groupe".

En Europe, qui représente près de 60% de l'activité, "les hausses de tarifs principalement pratiquées sur les technologies de longue conservation (conserve et surgelé) permettent de compenser" l'inflation, explique Bonduelle, qui met également en avant un "effet de saisonnalité particulièrement favorable sur la période".

Hors Europe, l'activité pâtit notamment d'une "crise agronomique" dans une région américaine, qui entraîne "un manque significatif de produits et un renchérissement des prix d'achat".

Pour "recentrer son activité" aux Etats-Unis, le groupe a annoncé vendredi une réorganisation de ses activités, avec la transformation de son usine de Florence en entrepôt.

Certains emplois seront maintenus sur le site et "tous les opérateurs en poste à Florence se verront proposer un emploi à Swedesboro", autre site du groupe, situé à quelque 70 kilomètres.

L'opération entraînera une charge nette entre 6 et 8 millions d'euros sur l'exercice 2022/2023, dont 1,3 million comptabilisés au premier semestre.

Par ailleurs, Bonduelle note une hausse de la charge financière en raison de "la remontée rapide des taux d'intérêt", en particulier hors zone euro.

Malgré "un environnement de consommation à la fois fragile, volatil et incertain, alimenté par une inflation passée, mais également à venir", l'entreprise a confirmé ses objectifs annuels et prévoit, à taux de change et périmètre constants, une progression de son chiffres d'affaires "de l'ordre de 8%" et une rentabilité (mesurée par la marge opérationnelle courante) "stable".

afp/ck