Bonduelle : l'UE approuve l'acquisition de Végéhub et Yumi

14/09/2020 | 18:39

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Végéhub et Yumi par Bonduelle, Unibel et Sparkling Partners, toutes basées en France.



Végéhub et Yumi sont actives dans la fabrication et la commercialisation de jus de fruits et de légumes.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure des marchés en cause.



