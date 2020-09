Bonduelle: le bénéfice net s'affaisse de près de 25%, plombé par le Covid-19

Paris (awp/afp) - Le bénéfice net de Bonduelle a reculé de près 25% lors de son exercice 2019/20, affecté par la crise du Covid-19 qui met à mal ses activités destinées à la restauration, a annoncé le groupe agroalimentaire lundi.

Lors cet exercice clos le 30 juin, le résultat net s'est établi à 54,6 millions d'euros, contre 72,6 millions un an plus tôt, soit une baisse de 24,8%.

Ces résultats sont "inférieurs aux objectifs initiaux", mais "préservés en dépit d'une crise sanitaire sans précédent ayant impacté - de manière contrastée selon les technologies et les canaux de distribution - l'activité du groupe au second semestre", commente Bonduelle dans un communiqué.

Début août, le spécialiste des légumes en conserve, en sachet et surgelés avait fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,8% sur l'année, à 2,85 milliards d'euros.

Le dernier trimestre était toutefois en repli en raison du confinement qui a mis à l'arrêt les restaurants et vidé les cantines.

Cette activité de restauration hors foyer est "toujours sinistrée", note Bonduelle, même si "une reprise lente, mais progressive, est néanmoins constatée en toute fin de période".

Bonduelle estime "entre 7 et 10 millions d'euros" l'impact de la pandémie sur sa rentabilité, en comptant "les surcoûts engendrés par les mesures de protection des collaborateurs (...) entraînant des baisses de productivité, les pertes liées au respect des engagements agricoles en particulier dans le frais, les primes d'engagement versées au personnel en usine partiellement compensées par des économies (frais de déplacement, marketing notamment)".

Les résultats sont aussi affectés par des charges non récurrentes de 6,8 millions d'euros, "principalement liées à une alerte sanitaire aux Etats-Unis" concernant une contamination à la bactérie E.coli en novembre 2019, qui avait entraîné la suspension de la commercialisation de certains produits.

Pour 2020/21, "sur la base d'une absence de dégradation de la situation sanitaire et d'une reprise progressive de l'activité de restauration hors foyer", le groupe se fixe des objectifs "sensiblement équivalents" aux performances de l'exercice précédent, soit une hausse du chiffre d'affaires de 1,4% à change et périmètre constants, et un taux de marge opérationnelle courante de 3,8%.

Le groupe emploie 14'500 collaborateurs, compte 56 "sites industriels ou d'auto-production agricole" et vend ses produits dans 100 pays.

afp/buc