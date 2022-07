Bonduelle : le titre chute après la révision des estimations

Le titre chute de près de -10% après ses nouvelles prévisions. Suite à cette annonce, Oddo maintient sa note ' neutre ' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 20 à 18 euros.



Le bureau d'analyses rapporte qu'hier soir, Bonduelle a annoncé anticiper des croissances respectives du CA 2021/22 et de la marge opérationnelle inférieures aux objectifs, sans toutefois donner d'indications chiffrées.



La société s'appuie sur ses indicateurs d'activités du 4e trimestre 21/22, sur l'inflation des coûts ou sur le redressement de l'activité frais aux USA qui s'avère ' plus compliqué que prévu '.



Dans la précédente estimation, Bonduelle tablait sur une hausse du CA de 3 % et de la marge opérationnelle de 3,6 %, à taux de change et périmètre constants.



' De notre côté, nous abaissons notre prévision de croissance organique de 2,8% à 2,3% et sur une marge de 3,4 % au lieu de 3,6 % ', fait savoir Oddo.

Selon l'analyste, ces chiffres impliquent une réduction du ROC 2021/22 d'environ 7%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.