Bonduelle : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2020-2021 de Bonduelle a reculé de 11,4% à 674,6 millions d’euros. Il a baissé de 6% en données comparables. Le groupe explique cet " important retrait " par " des bases de comparaison exceptionnellement élevées " : " cette même période l'an dernier avait été marquée par des achats de précaution massifs, affectant favorablement les technologies de longue conservation en grande distribution d’une part, et par un arrêt brutal des activités de restauration hors foyer d’autre part ", a commenté le spécialiste de l'alimentation végétale.



Dans un contexte sanitaire toujours incertain et dont l'impact est très différencié selon les technologies et géographies, Bonduelle confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 1 % à 2 % et vise une rentabilité opérationnelle courante rapportée au chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette communiquée de 3,6 % à 3,8 % à taux de change et périmètre constants.