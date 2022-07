Bonduelle revoit à la baisse ses objectifs annuels de croissance

Paris (awp/afp) - Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle n'atteindra pas les objectifs de croissance annuelle qu'il avait annoncés, plombé par la hausse de ses coûts de production et par ses activités de frais en Amérique du Nord, selon un communiqué du groupe publié lundi.

"Compte tenu des premiers indicateurs d'activités du 4e trimestre de l'exercice 2021-2022, d'une vague sans précédent d'inflation touchant l'ensemble des composantes de coût (...) et d'un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs communiqués de respectivement +3% et +3,6% à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice", a annoncé le groupe.

Bonduelle avait prévenu en mars que ses perspectives pourraient être perturbées par les conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie, le groupe réalisant 5% de son chiffre d'affaires en Russie et dans les pays périphériques.

Le spécialiste des légumes en conserve a décidé d'assurer la continuité de ses activités en Russie, où il compte trois usines et emploie 1.000 personnes, mais y a suspendu "tout projet d'investissement".

Pour autant, le groupe réaffirmait encore ses objectifs au troisième trimestre, après un chiffre d'affaires en hausse de 7,6% pour la période allant de janvier à mars. Au cours des neuf mois de son exercice décalé (juillet 2021-mars 2022), le groupe a atteint 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Bonduelle prévient aussi que "les difficultés rencontrées" par ses activités de frais en Amérique du Nord, à travers sa division "Bonduelle Fresh Americas" (bols, salades en kit, snacks, etc.), "amènent le groupe à revoir la perspective de rentabilité de celle-ci à moyen terme".

Dans la même région, fin juin, Bonduelle a cédé 65% de sa filiale Bonduelle Americas Long Life, sa branche de conserves et surgelés, aux investisseurs institutionnels du Fonds de solidarité FTQ et de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

L'activité Bonduelle Americas Long Life, très tournée vers les produits vendus sous marques de distributeur (MDD), a réalisé un chiffre d'affaires de 943 millions de dollars canadiens pour l'année 2020-2021, ou environ 650 millions d'euros.

Le groupe avait annoncé en septembre dernier qu'il envisageait de céder "tout ou partie" de ses activités de légumes en conserve et surgelés en Amérique du Nord pour se concentrer sur ses marques propres.

afp/rp