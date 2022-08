Bonduelle s'attend à des résultats annuels en berne à cause de l'inflation

Paris (awp/afp) - Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle a vu son chiffre d'affaires croître légèrement lors de son exercice 2021-2022 mais la hausse de ses coûts de production et les difficultés de ses activités de frais en Amérique l'empêcheront d'atteindre ses objectifs, confirme-t-il lundi.

L'inflation, qui touche "l'ensemble des composantes de coût et en accentuation sur la fin de l'exercice" ainsi qu'un "redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du nord" poussent le groupe à indiquer que la croissance attendue de la marge opérationnelle courante "devrait s'inscrire en-deçà de l'objectif communiqué de +3,6% à périmètre comparable et changes constants sur l'exercice 2021-2022", précise un communiqué.

Le groupe avait déjà prévenu en juillet qu'il n'atteindrait pas ses objectifs annuels.

Pour son exercice décalé clos le 30 juin, le chiffre d'affaires de Bonduelle s'établit à 2,8 milliards d'euros, en croissance de 4,1%.

Si les ventes de produits surgelés du groupe ont augmenté de 12,4%, ses activités de "frais" reculent en revanche de 2,9%, plombées notamment par une mauvaise performance de Bonduelle Fresh Americas (bols, salades en kit, snacks, etc.).

"Ce repli s'explique par une hausse de prix volontariste destinée à préserver les marges dans un environnement particulièrement inflationniste, un marché moins dynamique, et l'arrêt de commercialisation" de certaines gammes (...) "non compensé par les gains de nouveaux clients", précise le communiqué.

Le groupe peut être amené à revoir la rentabilité de sa division "Bonduelle Fresh Americas" à la baisse, ce qui pourrait se traduire par une "dépréciation d'actifs corporels et/ou incorporels et d'impôts différés" de cette activité, avertit-il.

En Europe en revanche, la restauration hors foyer, principalement en surgelés et en frais, progresse de plus de 30%, "permettant un retour à un niveau d'activité proche de celui de la période pré-Covid", dit Bonduelle.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 3 octobre avant Bourse.

afp/rp