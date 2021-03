Communiqué de presse

Villeneuve d’Ascq, le 1er mars 2021

Le Groupe Bonduelle précise sa raison d’être et l’inscrit dans ses statuts.

“Nous inspirons la transition vers l’alimentation végétale pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète”.

A l’occasion de la présentation des résultats semestriels de son exercice 2020-2021 ce 26 février, le Groupe Bonduelle a présenté sa raison d’être. Soumise au vote des actionnaires lors de la dernière Assemblée Générale, elle a été très largement plébiscitée (99,91%) et est désormais inscrite dans les statuts de l’entreprise. Elle doit guider les futurs choix stratégiques du groupe et conforte Bonduelle dans sa vision long terme. Elle réaffirme la volonté de l’entreprise de s’inscrire activement dans les enjeux économiques et sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Vers un modèle plus résilient et créateur d’impacts positifs

Engagé dans la démarche de certification B Corp et membre fondateur du B Movement Builders, Bonduelle réaffirme sa volonté de tendre vers un modèle d’affaires résilient et créateur d’impact positif pour toutes ses parties prenantes. En co-construction avec ses collaborateurs, le groupe a précisé sa raison d’être et l’a inscrite dans ses statuts.

Une raison d’être qui est à la fois le point de départ d’une démarche très engageante pour le groupe mais aussi la formalisation de ce vers quoi l’entreprise tend depuis plusieurs décennies. Elle marque la volonté de Bonduelle d’aller encore plus loin et d'accélérer son évolution en entreprise à impact positif.

Un nouveau cap et une feuille de route à construire

Pour avancer dans la concrétisation de cette raison d’être que l’entreprise s’est fixée, une feuille de route est en cours d’élaboration, autour des trois grandes transitions dans lesquelles Bonduelle s’inscrit avec des enjeux majeurs auxquels le groupe entend répondre :

- La transition alimentaire, parce qu’il convient de nourrir sainement de plus en plus de monde en préservant les ressources, et que le végétal est LA solution pour le faire.

- La transition agro-écologique, parce que la production végétale doit augmenter pour nourrir une population croissante, et que les ressources naturelles et terres cultivables sont menacées (biodiversité, érosion des sols, changement climatique).

- La transition socio-économique, parce que l’activité commerciale, financière mais aussi humaine des entreprises (en tant qu’employeur et prescripteur auprès des consommateurs) génère un impact sur la société, l’économie, la santé et sur l’environnement.

L’ambition B Corp affichée pour 2025 accompagne le groupe dans sa volonté de devenir une entreprise “meilleure pour le monde”. Bonduelle s’appuie également sur la pérennité et la solidité de son modèle économique, indissociables de cette volonté d’impact positif vers lequel le groupe se dirige.

Les changements déjà amorcés depuis plusieurs années pour y parvenir contribuent à mener Bonduelle vers cette quête d’un futur meilleur par l’alimentation végétale.

“Notre raison d’être ainsi définie est explicite et très claire. Elle va nous servir de boussole et nous aider à discerner et clarifier nos orientations, nos batailles et nos renoncements. Elle est indissociable de notre projet économique car sans pérennité économique, il n’y a pas d’impact positif, et inversement, il n’y a pas de projet économique sans contribution aux enjeux de durabilité. C’est une double ambition très forte dont nous savons qu’elle sera créatrice de valeur pour tout notre écosystème.”

Guillaume Debrosse - CEO Groupe Bonduelle

* Le mot « Homme » est pris au sens large d’«être humain »

A propos de Bonduelle

Bonduelle entend inspirer la transition vers l’alimentation végétale pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Au côté de ses partenaires agriculteurs, le groupe innove chaque jour pour proposer des produits sains et de qualité tout en préservant l’environnement. Entreprise familiale française, créée en 1853, Bonduelle commercialise ses produits dans près de 100 pays au travers de six marques fortes Bonduelle, Cassegrain, Globus, Del Monte, Ready Pac Foods et Arctic Gardens. Bonduelle compte aujourd’hui 14 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2 855 M€ (exercice 2019-2020).

