Bone Therapeutics : réalise un placement privé

Bone Therapeuticsannonce aujourd'hui la conclusion d'accords de souscription avec des investisseurs pour l'achat de jusqu'à 4408881 nouvelles actions à un prix d'émission de 2,25 euros par action pour un produit brut d'environ 10 millions d'euros.



Ce placement privé devrait permettre à Bone Therapeutics 'de poursuivre activement le développement des thérapies issues de sa plateforme de CSM allogéniques de pointe pour le traitement de pathologies orthopédiques' mais aussi 'd'étendre les activités à d'autres aires thérapeutiques et de développer de nouvelles technologies pour améliorer les capacités d'innovation', explique Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier de Bone Therapeutics.



En tenant compte du produit brut total levé via ce Placement Privé, Bone Therapeutics estime disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités stratégiques jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2021.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.