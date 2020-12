Bone Therapeutics : recrutement achevé pour une étude

Bone Therapeutics annonce avoir terminé le recrutement et traité tous les patients prévus dans son étude pivot de phase III évaluant le viscosupplément amélioré, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou.



L'étude est actuellement menée dans 22 centres en Europe et à Hong-Kong, plus de 700 patients ayant été traités. Les résultats du critère d'évaluation principal à trois mois et de la période d'évaluation à six mois sont attendus au troisième trimestre 2021.



