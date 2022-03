Bone Therapeutics réoriente sa stratégie autour du développement d'ALLOB, son produit de thérapie cellulaire phare

INFORMATION RÉGLEMENTÉE





Réorientation stratégique afin de concentrer les efforts de Bone Therapeutics sur l’obtention des principaux résultats de l’étude de Phase IIb évaluant ALLOB dans les fractures du tibia.

Poursuite des discussions pour la mise en place d’un partenariat international sur ALLOB.

Le Conseil d’Administration et la Direction de Bone Therapeutics explorent actuellement toutes les options stratégiques à leur disposition pour préserver la valeur pour les actionnaires.

Miguel Forte (Directeur Général), Anthony Ting (Directeur Scientifique), Stefanos Theoharis (Directeur Commercial) et Lieve Creten (Directeur Financier) entameront au cours des prochains mois les démarches pour quitter la société.





Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 29 mars 2022, 7h00 CEST – BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies, annonce aujourd'hui la redéfinition de ses priorités stratégiques pour se concentrer spécifiquement sur le développement de son actif clinique le plus avancé, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB.

ALLOB est actuellement évalué dans le cadre d'une étude clinique de phase IIb randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, chez des patients présentant des fractures du tibia à haut risque. Sur la base de l’ensemble des données précliniques et des résultats positifs issus des précédentes études cliniques menées par Bone Therapeutics sur ALLOB, Bone Therapeutics reste à ce jour convaincu du très fort potentiel de création de valeur à court terme d’ALLOB. Les principaux résultats de l'essai de phase IIb sont toujours attendus au premier trimestre 2023. Un retard dans l’obtention de ces résultats ne peut cependant être exclu à ce jour.

De fait, et afin d’assurer l’obtention des résultats de l'étude clinique de phase IIb, Bone Therapeutics a mis en œuvre une série de mesures visant à réduire sa consommation de trésorerie afin de permettre la finalisation de l’étude. En conséquence, Bone Therapeutics dédiera désormais l’entièreté de ses activités de R&D au soutien du développement clinique d'ALLOB et cessera toutes les activités liées au développement de sa plateforme préclinique de thérapie cellulaire et génique CSMi et les autres activités non liées à ALLOB.

Dans ce contexte, certains membres de l’équipe de direction de Bone Therapeutics, en accord avec le nouvel axe de développement stratégique, entameront les procédures nécessaires à leur départ de l’entreprise au cours des prochains mois. Cette décision concerne Miguel Forte (Directeur Général), Anthony Ting (Directeur Scientifique), Stefanos Theoharis (Directeur Commercial) et Lieve Creten (Directeur Financier). Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics, conservera ses fonctions durant la transition. Par ailleurs, l’ensemble des membres non exécutifs du Conseil d’administration ont décidé de suspendre leur rémunération pour le premier trimestre 2022 et ce jusqu’à nouvel ordre.

La finalisation de l’étude de phase IIb évaluant ALLOB sera supervisée par le Dr. Anne Leselbaum, MD, Directrice Médicale de Bone Therapeutics, et par le Dr. Anne-Sophie Lebrun, PhD, Directrice des Opérations.

Les négociations relatives à la mise en place d’un accord portant sur les droits mondiaux d’ALLOB avec l’un des partenaires chinois actuels de Bone Therapeutics se poursuivent, mais prennent plus de temps qu’initialement prévu. La conclusion éventuelle d’un accord contractuel définitif a été repoussée après la fin du premier trimestre 2022.

A la suite de contacts préliminaires, le Conseil d’administration de Bone Therapeutics examine actuellement plusieurs possibilités pour la combinaison d’activités au sein de Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes. Bone Therapeutics communiquera le moment venu, si et quand les circonstances le permettront ou l’exigeront.





À propos d’ALLOB

ALLOB est la plateforme propriétaire de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics. Elle consiste en l’utilisation de cellules allogénique humaines de formation osseuse, dérivées de cellules souches mésenchymateuses (CSM), elles-mêmes issues de cultures de moelle osseuse prélevée sur des donneurs adultes sains. Pour répondre aux enjeux décisifs du développement et de la commercialisation de produits de thérapie cellulaire, Bone Therapeutics s’est doté d’un processus de production propriétaire et optimisé améliorant ainsi l’homogénéité, le passage de la production à une plus grande échelle, le rapport coût-efficacité et la facilité d’utilisation de la plateforme ALLOB. Ce processus optimisé de fabrication augmente significativement le rendement de la production en permettant la génération de milliers de doses à partir d’un seul don de moelle osseuse. De plus, le produit final ALLOB sera cryo-préservé, facilitant ainsi son transport et sa conservation sur les sites de traitement. En conséquence, ce processus permettra d’améliorer significativement la qualité du produit final, de réduire les coûts de production globaux, de simplifier la logistique de la chaîne d’approvisionnement, d’améliorer l’accessibilité pour les patients et de faciliter la commercialisation à l’échelle mondiale. Bone Therapeutics utilise d’ores et déjà ce procédé optimisé de production pour la fabrication des lots cliniques nécessaires à l’essai clinique de Phase IIb actuellement en cours et mené sur des patients souffrant de fractures du tibia difficiles à guérir.





À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan qui se concentre sur le développement de produits innovants pour répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits en orthopédie et dans d'autres maladies. Bone Therapeutics se concentre actuellement sur le développement spécifique de son actif clinique le plus avancé, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique ALLOB

La technologie principale de Bone Therapeutics est basée sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique et génique de pointe utilisant des cellules souches mésenchymateuses (CSM) différenciées issues de la moelle osseuse, qui peuvent être stockées sur leur lieu d'utilisation à l'hôpital. Le candidat phare de la Société, ALLOB, représente une approche unique et exclusive pour améliorer la régénération osseuse, qui transforme des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules fabriquant de l'os. Ces cellules sont produites par le processus de fabrication évolutif de Bone Therapeutics. Suite à l’autorisation de l’étude clinique par les autorités réglementaires en Europe, la Société a commencé à recruter des patients pour l’étude clinique de Phase IIb avec ALLOB chez des patients atteints d’une fracture tibiale à haut risque, en utilisant son processus de production optimisé. L’évaluation d’ALLOB se poursuit dans d'autres indications orthopédiques, notamment la fusion vertébrale, l'ostéotomie, ainsi que la chirurgie maxillo-faciale et dentaire.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués conformément aux normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et ils sont protégés par un large portefeuille de PI (propriété intellectuelle) couvrant dix familles de brevets ainsi que le savoir-faire. La Société est basée sur le Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve, à Mont-Saint-Guibert en Belgique. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.bonetherapeutics.com.





