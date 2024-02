Bonheur ASA est une société d'investissement basée en Norvège. Les investissements de la société sont liés aux quatre principaux segments suivants : Énergie renouvelable, Service éolien et Croisière et Autres investissements. Le secteur de l'énergie renouvelable se compose de Fred. Olsen Renewables AS et est engagé dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens. Le segment Wind Service se compose de Fred. Olsen Ocean Ltd. et ses filiales : Fred. Olsen Windcarrier AS, Global Wind Service A/S et United Wind Logistic GmbH, qui possèdent et exploitent trois navires autopropulsés jack-up modernes spécialement conçus pour le transport, l'installation et le service des éoliennes offshore. Le segment Croisière est typique des vacances en mer en Europe et des croisières mondiales. Le segment Autres investissements comprend la participation dans NHST Media Group AS, qui comprend des publications et des services logiciels de relations publiques. Les publications sont Dagens Næringsliv, Tradewinds, Recharge Intrafish et Upstream. Les services logiciels de RP sont MyNewsDesk et Mention Solutions.