Bonhill Group plc est une société de médias interentreprises basée au Royaume-Uni. L'entreprise fournit des analyses, des informations, des réseaux et des données pour les services financiers. L'entreprise exerce ses activités dans le secteur des services financiers, qui couvre deux zones géographiques principales : les États-Unis et le Royaume-Uni et le reste du monde : les États-Unis et le Royaume-Uni et le reste du monde. Elle exploite plusieurs plateformes numériques et propose un portefeuille de propositions de données et d'analyses et fournit une gamme de solutions de marketing de contenu. Ses plateformes numériques proposent également des nouvelles et des points de vue de dernière minute, des données et des analyses pour ses communautés en ligne. Elle gère un calendrier complet d'événements mondiaux, qui s'adresse à des publics variés, allant des leaders technologiques aux sélectionneurs de fonds. Elle analyse une variété d'ensembles de données, y compris des informations sur l'audience, afin de proposer des éditoriaux pertinents et des événements ciblés. Ses marques phares sont InvestmentNews, ESG Clarity, Portfolio Adviser, Fund Selector Asia, Expert Investor Europe, UK Adviser et International Adviser.

Secteur Edition