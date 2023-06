Les actions de Bonhill s'effondrent ; le bénéfice annuel se réduit et les revenus chutent

(Alliance News) - Bonhill Group PLC a vu ses actions chuter jeudi après avoir annoncé son projet de réenregistrement en tant que société à responsabilité limitée, affichant une perte annuelle réduite et une baisse des revenus.

Les actions de la société de médias basée à Woking, en Angleterre, spécialisée dans l'information commerciale, les événements et l'analyse de données, ont chuté de 37% à 3,76 pence à Londres jeudi.

Cela fait suite à l'annonce par Bonhill, mercredi, de la vente d'InvestmentNews LLC à Key Media Business Information US Inc pour 4,1 millions de dollars, et de la levée de 4,8 millions de livres sterling par le biais d'une offre publique d'achat de 48,0 millions d'actions à 10 pence chacune.

InvestmentNews est la société d'information basée à New York qui s'adresse à la communauté des conseillers financiers.

Après la clôture de cette offre publique d'achat, Bonhill cherche à annuler ses actions et à se réenregistrer en tant que société à responsabilité limitée.

Bonhill a déclaré que sa perte avant impôts pour 2022 avait diminué de 26 %, passant de 8,5 millions de livres sterling à 6,3 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires avait baissé de 9,1 %, passant de 16,4 millions de livres sterling à 14,9 millions de livres sterling à la même période de l'année dernière.

La société a déclaré que cette baisse était due à la nécessité d'épuiser certains crédits provenant d'événements annulés par COVID, et que ses marges avaient été affectées par la réduction de l'ampleur des événements, ainsi que par la poursuite des fermetures en Asie.

Cette situation a été aggravée par des performances médiatiques généralement médiocres au cours de l'année, les gestionnaires d'actifs étant réticents à débloquer des dépenses de marketing discrétionnaires en raison de facteurs macroéconomiques.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est passé d'une position d'équilibre l'année dernière à une perte de 1,4 million de livres sterling.

Dans l'année à venir, Bonhill a annoncé son intention de réaliser prochainement une offre publique d'achat et de restituer les liquidités restantes d'InvestmentNews aux actionnaires.

"2022 a été une année charnière pour Bonhill, qui a commencé par une levée de fonds et un changement de direction, conduisant à la mise en œuvre d'une révision stratégique et d'un processus de vente formel", a déclaré le président Jonathan Glasspool.

"Malgré les efforts de l'équipe globale et le nombre considérable de changements structurels et de réduction des coûts mis en place cette année, le conseil d'administration a décidé qu'il était dans l'intérêt des actionnaires d'explorer différentes voies pour l'avenir de l'entreprise.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

