Bonterra Energy Corp. est une société canadienne de pétrole et de gaz conventionnels dont les activités se déroulent en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. La société est engagée dans le développement et la production de pétrole et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Les zones d'exploitation de la société comprennent Pembina Cardium et d'autres zones, dont la Saskatchewan et le nord-est de la Colombie-Britannique. La société se concentre sur le développement des terrains de Pembina et de Willesden Green Cardium dans le centre de l'Alberta. Elle possède plus de 230 sections nettes de terrain et plus de 20 ans d'inventaire de forage, y compris 300 emplacements nets réservés et plus de 700 emplacements nets multizone identifiés en interne. La société possède des propriétés Shaunavon dans le champ de Chambéry, qui produisent du pétrole brut de densité moyenne à partir de la formation supérieure de Shaunavon sous injection d'eau. La société possède également des actifs dans la région de Prespatou, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, qui consistent presque entièrement en gaz naturel et en liquides de gaz naturel associés.