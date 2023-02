bonyf NV: Suspension du titre

bonyf NV

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, 24 février 2023, 18h



Suspension du titre



Gand (Belgique), 24 février 2023, 18h ; bonyf NV (Mnémonique : MLBON), l’expert du confort bucco-dentaire de nouvelle génération, annonce la suspension de la cotation de ses actions à la demande de la Société.

bonyf mène actuellement des discussions avec des partenaires stratégiques et des investisseurs potentiels dans le but de renforcer sa position financière et d'étendre sa réserve de liquidités au-delà de son terme actuel (mars 2023).

La Société a demandé à Euronext Access Paris de suspendre la négociation de ses actions au début de la séance d'aujourd'hui et celle-ci reste suspendue dans l'attente d'une nouvelle annonce. bonyf informera le marché de l'évolution de sa situation financière.



Les atouts de bonyf Des produits avec des formulations brevetées

Une production en Suisse selon des normes internationales de qualité strictes

Une efficacité prouvée cliniquement

Une présence commerciale dans 37 pays

Des perspectives de forte croissance et de rentabilité rapide

Un marché des soins bucco-dentaires en croissance soutenue À propos de bonyf

Créée en 1979, bonyf est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de produits de pointe en particulier pour les soins bucco-dentaires. L’engagement permanent de bonyf envers l’innovation et l’amélioration continue de lui permet de faire une réelle différence dans la qualité de vie des personnes souffrant d’affections bucco-dentaires. L’entreprise dispose d’un bureau d’études au Liechtenstein, la vallée dentaire de renommée mondiale, d’une usine de production en Suisse et distribue ses 15 produits dans 37 pays dans le monde. Bénéficiant de 7 brevets protégeant des formulations et des produits développés en interne, le groupe anticipe un fort développement d’activité dans le futur, porté par un marché des soins bucco-dentaires en croissance soutenue.





bonyf

Jean-Pierre Bogaert

investor@bonyf.com



Press Relations

CapValue

info@capvalue.fr

+33 1 80 81 50 00





