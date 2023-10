boohoo group plc est une société holding basée au Royaume-Uni qui opère par l'intermédiaire de sa filiale, qui vend des vêtements en ligne. La société conçoit, se procure, commercialise et vend des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté. Ses secteurs d'activité sont le Royaume-Uni, le reste de l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Elle possède les marques boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Coast, Oasis, Warehouse, Debenhams, Dorothy Perkins, Wallis et Burton. Ses marques conçoivent, s'approvisionnent, commercialisent et vendent des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté destinés aux consommateurs âgés de 16 à 40 ans au Royaume-Uni et à l'étranger. La filiale à 100 % de la société est Boohoo Holdings Limited.

Secteur Détaillant habillement et accessoires