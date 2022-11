Boohoo affirme que le rapport sur les mauvaises conditions de travail dans les entrepôts ne reflète pas le site.

Le rapport a mis en évidence ce qu'il a appelé "des objectifs exténuants, une formation inadéquate et des équipements de sécurité mal adaptés".

En réponse, un porte-parole de Boohoo a déclaré : "Boohoo prend chaque réclamation très au sérieux, mais ne croit pas que le tableau dépeint reflète l'environnement de travail de notre entrepôt de Burnley."

"S'assurer que nos employés sont en sécurité et à l'aise sur leur lieu de travail est notre plus grande priorité", a déclaré le porte-parole, ajoutant que grâce au programme d'engagement des employés de l'entreprise, le personnel "nous dit qu'il est heureux de son environnement de travail, qu'il se sent valorisé et écouté."

Le rapport du Times n'est pas la première fois que Boohoo fait l'objet d'un examen minutieux.

En 2020, le détaillant, qui vend des vêtements, des chaussures et des accessoires destinés aux 16-40 ans, a accepté toutes les recommandations d'un examen indépendant qui a révélé des défaillances majeures dans sa chaîne d'approvisionnement en Angleterre après des allégations de journaux sur les conditions de travail et les bas salaires dans les usines de la région de Leicester qui l'approvisionnaient.

Boohoo s'est engagé à régler ces problèmes avec son programme "Agenda for Change" et a révélé en mars de l'année dernière une consolidation majeure de sa liste de fournisseurs britanniques.

En septembre, Boohoo a lancé un avertissement sur les ventes et les bénéfices de l'ensemble de l'année, accusant la détérioration du contexte macroéconomique et de la consommation, alors qu'elle annonçait une chute de 58 % de ses bénéfices de base au premier semestre.

Les actions de Boohoo sont en baisse de 68 % cette année.