Boohoo appelle à un nettoyage de la salle du conseil d'administration de Revolution Beauty en difficulté

(Alliance News) - Boohoo Group PLC a appelé lundi à des changements en profondeur au sein du conseil d'administration de Revolution Beauty Group PLC, une société en difficulté, qui devrait maintenant se concentrer sur la "croissance".

Le détaillant en ligne basé à Londres détient un peu moins de 27% de Revolution Beauty.

boohoo a déclaré qu'il voterait contre la reconduction du directeur général Bob Holt, du président Derek Zissman et de la directrice financière Elizabeth Lake en tant qu'administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise de beauté.

Elle a également demandé la tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle elle cherchera à présenter une offre pour révoquer ces administrateurs et ajouter Alistair McGeorge et Neil Catto, le premier en tant que président exécutif et le second en tant que directeur financier.

McGeorge, administrateur non exécutif de Boohoo, est actuellement président non exécutif du producteur d'eaux toniques et de mélangeurs East Imperial PLC.

Catto est actuellement directeur non exécutif de l'éditeur de jeux indépendants tinyBuild Inc, et a été directeur financier de boohoo entre 2011 et 2022.

"En tant que principal actionnaire de Revolution Beauty, boohoo est reconnaissant à Bob, Derek et Elizabeth d'avoir stabilisé l'entreprise", a expliqué la société.

"Cependant, alors que Revolution Beauty entre dans une nouvelle phase, où l'accent doit être mis sur la croissance, boohoo pense qu'une équipe de direction dotée de l'expérience nécessaire dans les domaines de la vente au détail, du commerce électronique et des marques grand public est nécessaire pour créer de la valeur pour les actionnaires.

La négociation des actions de Revolution Beauty est suspendue depuis le 1er septembre, après que la société n'a pas remis son premier audit avant le 31 août. La société a été introduite en bourse en juillet 2021.

Le 2 juin, le rapport semestriel de Revolution Beauty a fait état d'une réduction de la perte et de signes encourageants pour l'exercice en cours qui se terminera en février 2024.

Les actions de boohoo étaient en hausse de 4,6 % à 34,31 pence à Londres lundi après-midi.

Revolution Beauty a fait ses débuts à la Bourse de Londres en juillet 2021, avec une capitalisation boursière d'environ 500 millions de livres sterling.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.