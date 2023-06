(Alliance News) - Boohoo Group PLC a exprimé mercredi de " sérieuses inquiétudes " concernant la conduite du conseil d'administration du détaillant de produits de beauté Revolution Beauty Group PLC après son assemblée générale annuelle de mardi.

Le détaillant de mode en ligne basé à Londres détient une participation de près de 27% dans Revolution.

boohoo a qualifié le conseil d'administration de Revolution d'"égoïste" et a déclaré qu'il n'agissait pas dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Il en veut pour preuve les tentatives du conseil d'administration de la société d'ajourner une réunion avec quorum sans l'approbation des actionnaires présents, le fait que l'assemblée générale annuelle se soit déroulée avec des résolutions rejetées et le comportement de l'administrateur indépendant Jeremy Schwartz.

Lors de l'assemblée générale annuelle de mardi, trois administrateurs de Revolution ont été évincés du conseil d'administration, après qu'environ 74 % des actionnaires, dont boohoo, ont voté contre la réélection du directeur général Bob Holt, de la directrice financière Elizabeth Lake et du président Derek Zissman.

Jeremy Schwartz, directeur non exécutif, est resté brièvement le seul membre du conseil d'administration du vendeur de produits de beauté, mais il a ensuite nommé Rachel Maguire et Matthew Eatough en tant que directeurs non exécutifs. Les trois ont ensuite reconduit Holt, Lake et Zissman au conseil d'administration de Revolution Beauty et à leurs postes précédents.

Revolution a déclaré mardi qu'elle convoquerait une assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires se prononceraient sur l'avenir des dirigeants évincés, puis reconduits dans leurs fonctions. Ils voteront également sur la proposition de boohoo de révoquer les trois directeurs et d'en nommer deux autres.

Mercredi, boohoo a réitéré son appel à Revolution pour qu'elle convoque l'assemblée générale requise.

La déclaration du détaillant de mode intervient après que Revolution a annoncé mercredi que ses actions seraient de nouveau négociées sur l'AIM.

Les actions de Revolution ont été suspendues depuis le 1er septembre de l'année dernière, après que la société ait manqué son délai pour publier ses résultats annuels pour l'exercice 2022.

boohoo a déclaré qu'il était favorable à la levée de la suspension des actions de Revolution, mais "pas au détriment d'un conseil d'administration qui s'est comporté de manière inappropriée".

Revolution a réagi mercredi : "Le conseil d'administration de Revolution Beauty reste concentré sur la création de valeur en ce moment critique pour la société, et continue de croire que les actions hostiles de Boohoo sont destructrices de valeur, opportunistes et intéressées, et qu'elles ne sont pas dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires de la société.

Revolution a également averti que les actions de Boohoo pourraient retarder ses résultats pour l'exercice clos en février 2023 "de manière significative", et qu'elles pourraient entraîner une nouvelle suspension des actions et déclencher une violation de sa facilité bancaire.

Le détaillant de produits de beauté a ajouté : "Le conseil d'administration reste prêt à s'engager avec boohoo de bonne foi et de manière constructive, afin d'éviter la destruction de valeur pour tous les actionnaires."

Les actions de boohoo étaient en hausse de 1,0 % à 34,93 pence chacune, tandis que les actions de Revolution étaient en hausse de 62 % à 30,74 pence à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

