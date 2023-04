Boohoo nomme un nouveau président adjoint, un directeur et l'ancien directeur financier démissionne

(Alliance News) - boohoo Group PLC a nommé lundi un nouveau président adjoint, tandis que son directeur exécutif et son ancien directeur financier ont également démissionné, tous deux avec effet à partir de vendredi dernier.

Le détaillant de mode en ligne basé à Manchester, en Angleterre, a déclaré que l'actuel président non exécutif de East Imperial PLC, The Original Factory Shop Ltd, ainsi que le président de The Retail Trust, Alastair McGeorge, succède à Brian Small en tant que président adjoint du groupe.

M. McGeorge assurera également la présidence par intérim du comité d'audit jusqu'à ce que la recherche d'un nouveau directeur non exécutif pour remplir ce rôle soit achevée, a déclaré boohoo.

boohoo a également indiqué que Neil Catto avait quitté son poste de directeur exécutif après avoir passé près de 12 ans au sein du groupe, dont la majeure partie en tant que directeur financier du détaillant de mode en ligne.

"Alistair possède une vaste expérience au sein de conseils d'administration de grandes marques de commerce de détail. Nous nous réjouissons de travailler avec lui et sommes convaincus qu'il nous aidera à réaliser notre ambition de devenir le leader mondial de la mode. Brian nous quitte avec mes remerciements pour sa contribution positive au cours des quatre dernières années au sein du conseil d'administration, d'abord en tant que président de l'audit, puis en tant que vice-président à partir de décembre 2019", a déclaré Mahmud Kamani, président exécutif du conseil d'administration.

"Neil fait partie du groupe depuis 12 ans et est tenu en haute estime pour sa contribution substantielle. Il a joué un rôle déterminant dans la construction du groupe, qui est passé d'une entreprise à marque unique à une plateforme multimarques."

Les actions de boohoo ont baissé de 0,5 % à 59,18 pence à Londres lundi matin.

