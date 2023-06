boohoo Group PLC - détaillant de mode en ligne basé à Manchester - déclare que sa stratégie de retour à la croissance se poursuit et que ses prévisions restent inchangées par rapport à celles publiées en mai. La société prévoit toujours de renouer avec une croissance rentable au cours du second semestre de l'exercice. Elle prévoit d'améliorer le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'une année sur l'autre grâce aux bénéfices des investissements réalisés en matière de prix, de produits et d'offres. Elle ajoute qu'elle continue à se concentrer sur le maintien d'un bilan solide.

Cours actuel de l'action : 34,09 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 43

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

