(Alliance News) - Boohoo Group PLC a renoncé à accorder à ses grands patrons des primes d'une valeur de 1 million de livres sterling, après avoir essuyé les critiques des actionnaires de la chaîne de magasins de mode déficitaire.

Le détaillant a été mis sous pression après avoir révélé les primes exceptionnelles bien que les patrons n'aient pas atteint leurs objectifs de primes pour l'année.

Dans son rapport annuel publié au début de l'année, Boohoo a déclaré que ses cofondateurs Mahmud Kamani et Carol Kane ainsi que son directeur général John Lyttle avaient droit à une prime annuelle d'un million de livres sterling, composée d'espèces et d'actions.

Cette décision a été prise en dépit d'une perte avant impôts de 150 millions de livres sterling pour l'exercice clos fin février, supérieure aux 91 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente, et d'un chiffre d'affaires en chute libre de 17 %.

La société n'a donc pas atteint ses propres objectifs financiers pour l'année, le chiffre d'affaires, le bénéfice ajusté et le flux de trésorerie ajusté ayant tous été inférieurs aux niveaux visés.

Elle n'a pas non plus atteint les objectifs qu'elle s'était fixés en matière de mesures environnementales, de jalons de la chaîne d'approvisionnement internationale et de projets informatiques.

Toutefois, boohoo a déclaré qu'elle ne tenait pas compte de sa propre politique salariale parce qu'elle ne reflétait pas "l'excellent travail" réalisé par ses grands patrons.

"En utilisant uniquement le résultat de la formule, le résultat du bonus annuel de l'exercice 24 (exercice 2024) était de 0 % du maximum", peut-on lire dans le rapport.

"Toutefois, le comité de rémunération estime que le résultat de la formule ne reflète pas fidèlement l'excellent travail réalisé au cours de l'année pour préparer l'entreprise au succès futur, et qu'il ne garantira pas non plus que l'équipe de direction soit motivée et conservée tout au long du prochain exercice financier, qui sera crucial pour le succès à long terme du groupe."

Mais mardi, boohoo a annoncé aux investisseurs que ses directeurs exécutifs avaient "choisi de renoncer à l'intégralité de leurs primes" pour l'année.

Cela signifie qu'en l'absence de primes, M. Kamani touchera environ 503 000 GBP, M. Kane 524 000 GBP et M. Lyttle 713 000 GBP pour la dernière année.

Le détaillant a également déclaré qu'il avait décidé de ne pas mettre en œuvre son nouveau "plan d'incitation boohoo", après s'être "engagé auprès de certains actionnaires" avant son assemblée générale annuelle du mois prochain.

Le nouveau plan prévoyait de combiner la prime annuelle et les incitations à long terme en une seule, remplaçant ainsi le système d'incitation existant qui, selon l'entreprise, n'était pas "motivant".

Selon le Times, certains actionnaires avaient prévu de se révolter contre le plan de rémunération lors de l'assemblée générale, l'un des principaux actionnaires étant "furieux" de la modification du système de primes.

