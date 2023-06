Frasers, le groupe de Mike Ashley, affirme que les participations dans Currys et Boohoo constituent un "soutien".

Lundi, Frasers, anciennement Sports Direct et détenu majoritairement par Mike Ashley, a annoncé une participation de 8,9 % dans Currys et mardi, une participation de 5,01 % dans Boohoo.

"La croissance par le biais d'investissements stratégiques fait partie intégrante de l'ADN de Frasers", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"Sous la direction de Michael Murray (PDG), nous continuons à nous appuyer sur notre longue expérience pour établir des positions d'actionnaire de soutien dans des entreprises de vente au détail attrayantes.

Frasers a déclaré que Boohoo était intéressant en raison de son orientation vers les jeunes femmes et du potentiel de synergies et de collaboration avec les marques existantes de Frasers, I Saw It First et Missguided.

Frasers a ajouté que l'investissement dans Currys lui donnait l'occasion de renforcer son "ancrage" dans le secteur de l'électricité par le biais de la collaboration.

La semaine dernière, Frasers a acquis une participation de 21,3 % dans AO World, le détaillant d'articles électriques en ligne, devenant ainsi son principal actionnaire, et a conclu un partenariat stratégique.

Les actions de Frasers étaient en hausse de 0,4 % en début d'après-midi. Les actions de Currys ont augmenté de 3 % et celles de Boohoo sont restées stables.

Frasers a récemment augmenté sa participation dans ASOS, le rival de Boohoo, pour la porter à 10,6 %. Il détient également des participations dans la maison de mode allemande Hugo Boss, le détaillant de vêtements britannique N Brown et la marque de luxe Mulberry.

Murray, le gendre d'Ashley, est le PDG de Frasers depuis le mois de mai de l'année dernière. Toutefois, Ashley détient toujours 72 % du capital de Frasers.