(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres devrait ouvrir en hausse mercredi, tandis que les actions new-yorkaises ont clôturé en demi-teinte la nuit dernière et que les actions asiatiques ont eu tendance à baisser en raison d'un manque de catalyseurs macroéconomiques.

"Les marchés de l'énergie et de l'eau sont en train de s'effondrer en raison de l'absence de catalyseurs macroéconomiques, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"L'appétit pour les actions américaines reste soutenu par des bénéfices robustes et l'optimisme de la Fed, mais les attentes en matière de bénéfices semblent quelque peu gonflées, tandis que l'optimisme de la Fed est fragile et dépend des données - ce qui signifie que le marché pourrait manquer de suffisamment de confiance pour envoyer ces indices vers de nouveaux records avant que nous ayons plus de détails sur la mise à jour de l'inflation américaine qui est prévue la semaine prochaine."

En ce qui concerne les entreprises, Informa a augmenté la valeur de son programme de rachat d'actions 2024 à 500 millions de livres sterling en raison de perspectives de bénéfices positives, tandis que Boohoo a annoncé une augmentation de sa perte annuelle.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,2 % à 8 331,17

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 18 343,00

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,6% à 38 202,37

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 804,50

DJIA : clôture en hausse de 31,99 points, 0,1%, à 38 884,26

S&P 500 : clôture en hausse de 6,96 points, 0,1%, à 5 187,70

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 16,69 points, 0,1%, à 16 332,56

EUR : en baisse à 1,0748 USD (1,0774 USD)

GBP : baisse à 1,2491 USD (1,2542 USD)

USD : en hausse à 155,21 JPY (154,49 JPY)

Or : hausse à 2 316,40 USD l'once (2 315,72 USD)

(Brent : en baisse à 82,57 USD le baril (82,90 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

15:00 BST Stocks des grossistes américains

16:00 BST Le vice-président de la Réserve fédérale américaine Philip Jefferson s'exprime

18:30 BST Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Lisa Cook, prend la parole

John Swinney prêtera serment en tant que nouveau Premier ministre d'Écosse mercredi et devrait nommer son cabinet le même jour. Lors de la cérémonie qui se déroulera à la Cour de session d'Édimbourg, le député de Perthshire North fera ses déclarations statutaires, après quoi il recevra son titre officiel de premier ministre et de garde du sceau écossais. Il s'est engagé à se consacrer à son poste après avoir remporté un vote à Holyrood, ce qui signifie qu'il deviendra la septième personne à occuper le poste de premier ministre depuis la création du Parlement écossais il y a 25 ans, à l'issue d'un processus de sélection sans opposition, une semaine après la démission de son prédécesseur, Humza Yousaf.

Les États-Unis ont interrompu la semaine dernière une livraison de bombes à Israël, qui n'avait pas répondu aux préoccupations de Washington concernant les projets d'invasion de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré mardi un haut fonctionnaire américain. L'administration du président Joe Biden a pris cette décision lorsqu'il est apparu qu'Israël était sur le point de lancer une opération terrestre d'envergure à Rafah, à laquelle Washington s'est fermement opposé. Les responsables israéliens et américains ont discuté d'autres solutions, mais "ces discussions se poursuivent et n'ont pas entièrement répondu à nos préoccupations", a déclaré le haut fonctionnaire américain. La Maison-Blanche a également déclaré mardi qu'Israël, son principal allié, devait rouvrir le poste frontière de Rafah avec l'Égypte, tout en exprimant l'espoir qu'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas était à portée de main. Israël a envoyé des chars dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et a pris le contrôle du point de passage, qui constitue une voie d'acheminement de l'aide, tout en avertissant qu'il intensifierait son opération si les pourparlers de trêve n'aboutissaient pas à la libération des otages détenus par le Hamas. Lors de sa rencontre avec son homologue roumain dans le bureau ovale, M. Biden a refusé de répondre aux questions sur les pourparlers de cessez-le-feu et sur l'opération à Rafah, se contentant de sourire aux journalistes.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

UBS relève Centrica à "acheter" (neutre) - objectif de prix 170 (165) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Informa a déclaré avoir augmenté son programme de rachat d'actions pour 2024 de 50% à 500 millions de livres sterling. Dans une mise à jour du marché, l'éditeur d'informations commerciales et l'organisateur d'événements ont déclaré que toutes les activités étaient en avance ou en ligne avec les objectifs annuels. Elle prévoit que le chiffre d'affaires de 2024 se situera dans la partie supérieure de sa fourchette de prévisions de 3,45 milliards à 3,50 milliards de livres sterling, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer dans la partie supérieure de la fourchette de prévisions de 950 millions à 970 millions de livres sterling.

ENTREPRISES - FTSE 250

Renishaw a déclaré que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a baissé d'un trimestre à l'autre, passant de 166,0 millions de livres sterling à 172,4 millions de livres sterling. Le fournisseur de technologies de fabrication, d'instruments d'analyse et de dispositifs médicaux a déclaré que le bénéfice statutaire avant impôt pour les trois premiers trimestres clos le 31 mars a chuté de 26 % à 86,8 millions de livres sterling, contre 117,3 millions de livres sterling un an plus tôt, tandis que sur une base ajustée, il a chuté de 22 % à 86,8 millions de livres sterling, contre 111,8 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, la société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 680 et 700 millions de livres sterling, contre 675 à 715 millions de livres sterling précédemment, et un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 122 et 135 millions de livres sterling, contre 122 à 147 millions de livres sterling précédemment.

AUTRES ENTREPRISES

L'entreprise de mode rapide boohoo a déclaré que la perte avant impôt pour l'exercice clos le 29 février s'est creusée à 159,9 millions de livres sterling, contre 90,7 millions de livres sterling un an plus tôt, en raison d'une baisse de 17 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 1,77 milliard de livres sterling à 1,46 milliard de livres sterling. boohoo a déclaré que la baisse du chiffre d'affaires était due à l'accent mis sur la rentabilité et à des conditions de marché difficiles. Les coûts d'exploitation ont diminué de 16 %, passant de 832 millions de livres sterling à 698,8 millions de livres sterling, tandis que la valeur brute des marchandises a baissé de 13 %, passant de 2,09 milliards de livres sterling à 1,81 milliard de livres sterling. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a chuté de 7,4 %, passant de 63,3 millions de livres sterling à 58,6 millions de livres sterling. Au 29 février, la trésorerie nette était négative de 95 millions de livres sterling, alors qu'elle était positive de 5,9 millions de livres sterling un an plus tôt. En ce qui concerne l'avenir, boohoo a déclaré qu'il visait une croissance de la valeur brute des marchandises pour l'année à venir et une amélioration continue de la marge d'Ebitda ajustée. Il s'est dit confiant dans son objectif de marge d'Ebitda de 6 à 8 % à moyen terme, tout en déclarant être en bonne voie pour réaliser 125 millions de livres sterling d'économies de coûts annualisées pour l'exercice 2025.

