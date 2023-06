(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en hausse mercredi après que des données économiques étonnamment résistantes pour la plus grande économie du monde mardi aient contribué à améliorer l'humeur du marché.

La confiance des consommateurs américains a atteint un niveau inespéré de 18 mois en juin, alimentée par une amélioration des perspectives financières des familles, tandis que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont atteint leur taux le plus élevé depuis plus d'un an.

L'inflation des prix à la consommation en Australie a ralenti plus que prévu le mois dernier, selon les données officielles du Bureau australien des statistiques.

La réduction de la hausse des prix a alimenté les espoirs d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt par la Reserve Bank of Australia lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

Au Royaume-Uni, Boohoo a fait part de ses "graves préoccupations" concernant la conduite du conseil d'administration de Revolution Beauty, dans lequel il détient une participation de 27 %. Les actions de Revolution ont été rétablies sur l'AIM mercredi, la société ayant réagi en déclarant que "les actions hostiles de boohoo sont destructrices de valeur, opportunistes et intéressées".

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 26,24 points, soit 0,4 %, à 7 487,70

Hang Seng : en baisse de 0,1 % à 19 129,23

Nikkei 225 : clôture en hausse de 2,2% à 33 193,99

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 1,1% à 7 196,50

DJIA : clôture en hausse de 212,03 points, 0,6%, à 33 926,74

S&P 500 : clôture en hausse de 1,2% à 4 378,41

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,7% à 13 555,67

EUR : baisse à 1,0944 USD (1,0959 USD)

GBP : baisse à 1,2730 USD (1,2748 USD)

USD : baisse à JPY143,89 (JPY144,01)

Or : baisse à 1 912,73 USD l'once (1 914,73 USD)

(Brent : en baisse à 72,69 USD le baril (73,55 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

Andrew Bailey de la BoE, Jerome Powell de la Fed et Christine Lagarde de la BCE se joignent au panel politique du Forum de la BCE.

08:00 CEST Allemagne Enquête GfK sur le climat de consommation

11:00 IST Irlande ventes au détail

07:00 EDT US MBA mortgage applications survey

08:30 EDT Rapport sur les indicateurs économiques avancés des États-Unis

16:30 EDT La Fed américaine publie les résultats des tests annuels de résistance des banques

La confiance des consommateurs allemands a chuté pour la première fois depuis octobre, selon une enquête clé réalisée mercredi, après que la plus grande économie d'Europe soit tombée en récession et alors que l'inflation est restée obstinément élevée. L'institut de sondage GfK a déclaré que son enquête prospective menée auprès d'environ 2 000 personnes est passée de 24,4 points en juin à moins 25,4 points en juillet. Cette baisse est la première depuis le mois d'octobre, lorsque le baromètre avait atteint son niveau le plus bas, à savoir moins 42,8 points, en raison de la montée en flèche de l'inflation et de l'inquiétude des consommateurs quant au coût du chauffage de leur logement au cours de l'hiver prochain. La confiance des consommateurs a rebondi lorsque les prix de l'énergie se sont stabilisés, mais les perspectives économiques sont restées floues.

La publicité pour les jeux d'argent en ligne devrait être interdite en Australie d'ici trois ans, a recommandé mercredi une commission d'enquête parlementaire, citant les graves dommages causés par un "torrent" inéluctable qui "prépare les enfants". La commission d'enquête a déclaré que les interdictions partielles ne fonctionnaient pas et a appelé à une interdiction "progressive et complète" qui "ne laisse aucune marge de manœuvre pour le contournement". Les Australiens dépensent plus en jeux d'argent en ligne que les citoyens de n'importe quel autre pays, selon le rapport, qui ajoute que près de la moitié des personnes interrogées l'année dernière ont placé un pari sur des sports ou des courses.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé un accord en vue d'une collaboration plus étroite en matière de réglementation des services financiers, dernier signe en date d'un dégel des relations après le Brexit. Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, a déclaré qu'il était "juste de dire que nous avons tourné une page" dans nos relations. Le protocole d'accord signé par Mme McGuinness et le chancelier britannique Jeremy Hunt prévoit une coopération accrue entre les fonctionnaires de l'UE et du Trésor. S'exprimant aux côtés du chancelier à Bruxelles après la signature du protocole, M. McGuinness a déclaré que l'accord-cadre de Windsor visant à répondre aux préoccupations concernant l'Irlande du Nord avait contribué à apaiser les relations entre le Royaume-Uni et l'UE.

Selon Zoopla, plus de quatre vendeurs de maisons britanniques sur dix doivent réduire de plus de 5 % le prix demandé à l'origine pour parvenir à une vente, ce qui montre que la hausse des taux d'intérêt hypothécaires freine le marché. Le site immobilier précise que cette proportion, observée en juin, est la plus élevée qu'il ait enregistrée depuis 2018. Environ un vendeur sur six, soit 15 %, doit réduire de plus de 10 % le prix initial demandé pour conclure une vente, a indiqué Zoopla. La hausse des taux d'intérêt a porté un coup au pouvoir d'achat des chasseurs immobiliers, puisque près de 70 % des ventes sont réalisées auprès d'acheteurs qui dépendent d'un prêt hypothécaire. Le rapport de Zoopla indique que "Nous pensons toujours que les taux hypothécaires de 5 % représentent un point de basculement, au-delà duquel les prix de l'immobilier enregistreront des baisses annuelles, avec des volumes de vente plus faibles".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC attribue à IAG la mention "sector perform" - objectif de prix 180 pence

RBC attribue à Wizz Air la mention " surperformer " - objectif de cours de 3 900 pence

RBC attribue à easyJet la mention " sector perform " - objectif de cours de 540 pence

SOCIÉTÉS - FTSE 100

Le fabricant de spiritueux Diageo a confirmé mardi qu'il mettait fin à ses relations avec Sean "Diddy" Combs, après que le rappeur américain a intenté une action en justice contre l'entreprise basée au Royaume-Uni et l'a accusée de racisme. L'entreprise de boissons, qui possède des marques telles que Guinness et Tanqueray, a annoncé cette décision dans un document déposé auprès d'un tribunal américain mardi. Le mois dernier, l'entreprise de Combs a entamé une action en justice en affirmant que la marque de tequila DeLeon, dont les deux groupes sont copropriétaires, et la marque de vodka Ciroc, qui appartient à Diageo mais qui a collaboré avec Combs, étaient considérées comme des "marques noires".

JD Sports Fashion a déclaré mardi que les actionnaires soutenaient toutes les propositions de son assemblée générale annuelle, bien que toutes n'aient pas été adoptées sans problème, une motion visant à réélire un directeur non exécutif ayant reçu une opposition considérable. Une proposition visant à réélire le directeur non exécutif Mahbobeh Sabetnia a été rejetée par un peu moins de 21 % des actionnaires. Mme Sabetnia a occupé des postes de direction chez Amazon.com, McDonald's et HSBC.

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

SDCL Energy Efficiency Income Trust a annoncé une perte annuelle et une valeur nette d'inventaire inférieure en raison de l'augmentation des taux d'actualisation. L'investisseur axé sur le secteur de l'efficacité énergétique a déclaré une valeur d'actif net par action de 101,5 pence au 31 mars, en baisse par rapport à 108,4 pence à la même période l'année précédente. Le fonds a déclaré que cette baisse était en grande partie due à l'augmentation des taux d'actualisation. La société a également enregistré une perte avant impôts de 19 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, contre un bénéfice de 80 millions de livres sterling l'année précédente. La fiducie a déclaré que cela reflétait une performance inférieure aux attentes et une augmentation des taux d'actualisation. "Au cours de l'année, et en particulier depuis le début du mois de septembre 2022, il y a eu des augmentations significatives des taux d'intérêt dans le monde entier, y compris dans les zones géographiques clés de SEEIT. Cela a découlé des incertitudes géopolitiques et d'un environnement inflationniste élevé dû, en partie, aux coûts élevés de l'énergie. Cela a conduit à une augmentation des taux d'actualisation dans l'ensemble du portefeuille d'investissement", a expliqué la société.

Diversified Energy a annoncé la vente de certains de ses actifs non essentiels et non exploités dans la région centrale de la société pour un montant brut de 40 millions de dollars. Ces actifs comprennent environ 200 puits non exploités produisant 3 millions de barils d'équivalent pétrole par jour. La société d'énergie américaine a déclaré que le prix représente un multiple d'environ 4 fois le flux de trésorerie des douze prochains mois. Le directeur général, Rusty Hutson, a déclaré : "Cette cession de propriétés non exploitées souligne notre engagement à optimiser les actifs que nous exploitons tout en valorisant stratégiquement les actifs qui conviennent mieux à d'autres exploitants et propriétaires. La vente de ces actifs dont les coûts d'exploitation sont plus élevés que ceux que nous exploitons nous permet de réduire davantage les frais d'exploitation des baux de la région centrale et d'améliorer les marges d'exploitation".

AUTRES SOCIÉTÉS

boohoo a fait part de ses "graves préoccupations" concernant la conduite du conseil d'administration de Revolution Beauty. Le détaillant de mode en ligne détient une participation de près de 27 % dans le vendeur de produits de beauté. boohoo a qualifié le conseil d'administration de Revolution d'"égoïste" et a déclaré qu'il n'agissait pas dans le meilleur intérêt des actionnaires. L'entreprise en veut pour preuve les tentatives du conseil d'administration de la société d'ajourner une réunion avec quorum, avec l'approbation des actionnaires présents, le fait que l'assemblée générale annuelle se soit déroulée avec des résolutions rejetées, et le comportement de l'administrateur indépendant Jeremy Schwartz. boohoo a déclaré qu'il était favorable à la levée de la suspension des actions de Revolution, mais "pas au détriment d'un conseil d'administration qui s'est avéré avoir un comportement inapproprié". boohoo a appelé le conseil d'administration de Revolution à convoquer une assemblée générale extraordinaire, proposant de révoquer trois administrateurs et d'en nommer deux autres.

Revolution Beauty a répondu : "Le conseil d'administration de Revolution Beauty reste concentré sur la création de valeur en ce moment critique pour l'entreprise, et continue de croire que les actions hostiles de boohoo sont destructrices de valeur, opportunistes et intéressées, et qu'elles ne sont pas dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires de l'entreprise. Les actions de Boohoo reprendront leur cotation sur l'AIM mercredi.

AIB a confirmé que le ministère irlandais des finances avait vendu environ 5 % de ses parts, ce qui ramène la participation de l'État dans la banque à 47 %. "Nous nous félicitons de la décision prise par le ministre des finances, M. Michael McGrath, et de l'opération qu'il a réalisée par la suite, qui a conduit à un nouveau désinvestissement de l'État dans AIB Group PLC, dont la participation est ainsi ramenée à environ 46,9 %. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans le processus de restitution de l'investissement de l'État dans le groupe et de normalisation du registre des actions. Ce jour marque également une étape importante pour le groupe, qui redevient majoritairement privé ", a déclaré Colin Hunt, directeur général. Mardi en fin de journée, le gouvernement irlandais a annoncé son intention de ramener sa participation dans AIB en dessous de 50 % pour la première fois depuis que la banque a été renflouée en 2009 dans le sillage de la crise financière.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.