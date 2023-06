(Alliance News) - Revolution Beauty Group PLC a annoncé mardi que trois de ses directeurs ont été évincés de son conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de mardi, l'actionnaire boohoo Group PLC ayant voté contre leur réélection, bien que le directeur restant ait offert un sursis au trio.

Ces événements dramatiques font suite à l'échec de Revolution Beauty dans sa tentative d'ajournement de l'assemblée générale, 74 % des voix s'étant prononcées contre cette mesure.

Des mesures comprenant la réélection du directeur général Bob Holt, de la directrice financière Elizabeth Lake et du président Derek Zissman ont été proposées aux actionnaires. Le trio a perdu ce scrutin, les deux tiers des votants s'étant prononcés contre leur réélection.

Boohoo, qui a appelé à des changements massifs au sein du conseil d'administration, détient une participation d'environ 27 % dans l'entreprise.

Cela signifie que le directeur non exécutif Jeremy Schwartz, qui a remporté haut la main sa réélection, a été brièvement le seul membre du conseil d'administration du vendeur de produits de beauté. Avant la réunion, Revolution Beauty a salué l'expérience de M. Schwartz. Il était auparavant directeur général pour le Royaume-Uni chez L'Oréal SA, responsable de " toutes les divisions grand public, luxe, salon et cosmétique active ".

Revolution Beauty a déclaré : "Jeremy Schwartz a dû évaluer un certain nombre de questions. En particulier, il devait se conformer à ses obligations en tant qu'administrateur (entre autres) d'agir de la manière qu'il considérait, en toute bonne foi, comme la plus apte à promouvoir le succès de la société au profit de l'ensemble de ses membres".

Parmi les questions auxquelles il a dû réfléchir, il y a le fait que Revolution Beauty doit avoir au moins trois administrateurs, conformément à ses statuts.

"La seule action que M. Schwartz pouvait entreprendre en tant qu'administrateur en vertu des statuts était de nommer des administrateurs supplémentaires pour s'assurer que la société avait le nombre minimum requis en vertu des statuts", a expliqué Revolution Beauty.

Schwartz a nommé Rachel Maguire et Matthew Eatough en tant qu'administrateurs non exécutifs. Maguire est le PDG fondateur de la société de conseil stratégique Arko Iris Ltd. Arko fournit des conseils en matière de gouvernance aux équipes dirigeantes des moyennes et grandes entreprises. Matthew Eatough "est un entrepreneur expérimenté qui a fondé et dirigé un certain nombre d'entreprises prospères".

Le trio a ensuite reconduit les évincés Holt, Lake et Zissman au conseil d'administration de Revolution Beauty et à leurs postes précédents.

"Les décisions que j'ai prises aujourd'hui en tant qu'administrateur unique de la société à la suite de l'AGA n'ont pas été prises à la légère. J'ai dû prendre en compte mes devoirs en tant qu'administrateur et agir dans ce que je croyais sincèrement être les meilleurs intérêts de la société, pour le bénéfice de l'ensemble de ses membres. Entre autres, sans les changements apportés au conseil d'administration à la suite de l'AGA, il n'y avait aucune certitude quant à la date à laquelle (le cas échéant) les actions de la société seraient de nouveau négociées sur l'AIM. Grâce à la nomination et à la reconduction du conseil d'administration, les actions devraient être réintroduites à la cote dans les plus brefs délais, ce qui est indéniablement dans l'intérêt de tous les actionnaires, y compris boohoo, ainsi que de toutes les autres parties prenantes du groupe, " a déclaré M. Schwartz.

Revolution Beauty va maintenant convoquer une assemblée générale, demandée par boohoo, au cours de laquelle les actionnaires voteront sur l'avenir des dirigeants évincés, puis réincorporés. Ils voteront également sur les nominations proposées par boohoo au conseil d'administration de Revolution Beauty.

boohoo avait déjà proposé de nommer Alistair McGeorge et Neil Catto au conseil d'administration de Revolution Beauty, le premier en tant que président exécutif et le second en tant que directeur financier. Il a également proposé d'ajouter Rachel Horsefield.

Horsefield est l'ancien directeur général de la branche beauté de THG PLC, une société avec laquelle Revolution Beauty "a récemment entrepris de cesser ses relations commerciales".

McGeorge, directeur non exécutif de Boohoo, est l'actuel président non exécutif du producteur d'eaux toniques et de mélangeurs East Imperial PLC.

Catto est actuellement directeur non exécutif de l'éditeur de jeux indépendants tinyBuild Inc, et a été directeur financier de boohoo entre 2011 et 2022.

Revolution Beauty a ajouté mardi : "La société reste convaincue qu'elle dispose de la bonne équipe de direction pour l'avenir du groupe, et le rétablissement de la négociation de ses actions sur l'AIM sera la preuve concrète que ce conseil d'administration fait avancer la société dans la bonne direction. La proposition de boohoo est une tentative cynique, à courte vue et malavisée d'organiser un coup d'État au sein du conseil d'administration, uniquement au bénéfice de boohoo. Cependant, la société reste disposée à s'engager avec boohoo, afin de vérifier s'il serait prêt à retirer sa demande, ou à entamer un dialogue constructif sur l'avenir de la société pour le bénéfice de tous les actionnaires".

La cotation de Revolution Beauty est suspendue depuis le 1er septembre, après que la société n'a pas remis son premier audit avant le 31 août. La société a été introduite en bourse en juillet 2021.

En dehors de son conseil d'administration, d'autres motions de l'AGA ont suscité une forte opposition. Les motions relatives à l'attribution des actions, aux droits de préemption et à l'autorisation de rachat ont été rejetées à près de 75 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

