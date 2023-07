(Alliance News) - Les actions à Londres devraient faire du surplace ce mardi, alors que les investisseurs se tournent vers les résultats des entreprises américaines et les données économiques.

Dans le calendrier des entreprises américaines ce mardi, il y aura les résultats de Bank of America et Morgan Stanley. Goldman Sachs, Netflix, Tesla et Johnson & Johnson suivront plus tard dans la semaine.

"Bien que les branches d'investissement de BoFA et de Morgan Stanley aient été touchées, les investisseurs examineront dans quelle mesure ces banques ont profité de la hausse des taux", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Le calendrier économique prévoit des données sur les ventes au détail pour les États-Unis à 1330 BST, suivies d'une production industrielle américaine à 1415 BST.

La "période d'interdiction" de la Réserve fédérale américaine, avant sa réunion de juillet, commence également. La Fed annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt mercredi prochain. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés s'attendent à ce que la banque centrale augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base.

Au Royaume-Uni, Ocado a réitéré ses prévisions annuelles après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires semestriel. Revolution Beauty a conclu un accord avec son principal actionnaire, Boohoo, après des semaines de conflit.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 1,0 point à 7 405,42

----------

Hang Seng : en baisse de 2,0 % à 19 028,39

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,3 % à 32 493,89

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2 % à 7 283,80

----------

DJIA : clôture en hausse de 76,32 points, soit 0,2%, à 34 585,35

S&P 500 : clôture en hausse de 17,37 points, soit 0,4 %, à 4 522,79

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 131,25 points, soit 0,9 %, à 14 244,95

----------

EUR : en hausse à 1,1251 USD (1,1231 USD)

GBP : hausse à 1,3089 USD (1,3080 USD)

USD : baisse à 138,47 JPY (139,11 JPY)

Or : en hausse à 1 959,19 USD l'once (1 952,33 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 78,69 USD le baril (79,11 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

09:30 BST Statistiques sur les dépenses en cartes de crédit au Royaume-Uni

08:30 EDT Ventes au détail aux États-Unis

08:55 EDT Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux Etats-Unis

09:15 EDT Production industrielle américaine

10:00 EDT Indice NAHB du marché immobilier américain

16:00 EDT Données sur les capitaux internationaux du Trésor américain

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

----------

Le ministre britannique de l'énergie, Grant Shapps, s'est entretenu avec les patrons des supermarchés et des stations-service pour leur dire que "ça suffit" en ce qui concerne les prix de l'essence pour les clients. Le porte-parole officiel du premier ministre a déclaré que l'appel de lundi avait pour but d'amener les détaillants à accepter le programme volontaire de la Competition & Markets Authority "qui les verrait partager leurs prix exacts des carburants routiers d'ici le mois d'août afin que nous puissions améliorer la transparence et la concurrence". Des supermarchés tels que Sainsbury's ont déjà déclaré qu'ils accueilleraient favorablement ce programme. Des dirigeants de Tesco, Asda, Sainsbury's et Morrisons, ainsi que des spécialistes des carburants BP, Shell et Esso (Exxon Mobil), auraient participé à la réunion de lundi après-midi.

----------

Des dirigeants d'AstraZeneca, de Google, de Shell et d'autres grandes entreprises se réuniront mardi à Downing Street pour la première réunion du Conseil des entreprises de Rishi Sunak. Présenté par Downing Street comme un organe chargé de rendre compte "depuis la ligne de front des entreprises", 14 cadres et patrons participeront à la réunion. Parmi les autres entreprises représentées figurent NatWest, Sainsbury's, Vodafone et BAE Systems. M. Sunak a déclaré : "J'ai hâte d'entendre des témoignages de première main : "J'ai hâte d'entendre les chefs d'entreprise nous expliquer comment nous pouvons éliminer les obstacles auxquels ils sont confrontés et ouvrir de nouvelles perspectives pour leur permettre de prospérer.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan place Flutter Entertainment sous "surveillance catalytique positive".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Ocado a publié ses résultats pour le semestre clos le 28 mai. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,6 % d'une année sur l'autre, passant de 1,26 milliard de livres sterling à 1,37 milliard de livres sterling, avec une croissance de 59 % pour les solutions technologiques, de 5 % pour la vente au détail et de 1,7 % pour la logistique. La perte avant impôt s'est creusée, passant de 211,3 millions de GBP à 289,5 millions de GBP, en grande partie à cause de la dépréciation, de l'amortissement et des charges de dépréciation. La société a maintenu ses prévisions annuelles inchangées par rapport à février. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires des solutions technologiques augmente d'environ 40 %, tandis que celui de la logistique sera "globalement stable" et que celui de la vente au détail connaîtra une croissance moyenne à un chiffre. Les dépenses d'investissement ne devraient pas dépasser 550 millions de livres sterling.

----------

AstraZeneca et Sanofi ont annoncé lundi en fin de journée que la Food & Drug Administration américaine avait approuvé l'utilisation du Beyfortus, ou nirsevimab, aux États-Unis. AstraZeneca est une société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre. Sanofi est une société pharmaceutique basée à Paris. Le Beyfortus d'AstraZeneca et de Sanofi a été approuvé aux États-Unis pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial chez les nouveau-nés et les nourrissons nés au cours de la première saison du VRS ou entrant dans cette saison, et chez les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois qui restent vulnérables à une maladie grave due au VRS pendant la deuxième saison du VRS. Le VRS est un virus contagieux qui provoque des maladies respiratoires chez les nourrissons, notamment des infections pulmonaires telles que la bronchiolite et la pneumonie.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Darktrace a déclaré qu'Ernst & Young avait terminé son examen indépendant. L'entreprise de cybersécurité a fait appel aux experts-comptables pour mener une enquête indépendante sur ses processus financiers en février, après avoir fait l'objet d'un examen minutieux de la part du vendeur à découvert Quintessential Capital Management. Quintessential avait critiqué la direction de Darktrace et s'était dit "sceptique" quant à ses chiffres de croissance. "Ni la direction, ni le conseil d'administration ne considèrent que le rapport d'EY a un impact sur les états financiers de Darktrace précédemment déposés auprès des autorités publiques, ni qu'il modifie leur conviction que ces états financiers représentent fidèlement la situation financière et les résultats de Darktrace", a déclaré Darktrace. La société a également fait le point sur les dernières transactions, annonçant une croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre d'au moins 31 % pour l'exercice clos le 30 juin. Elle a relevé ses prévisions de marge d'Ebitda ajusté à 22 %, contre 19 % précédemment. En ce qui concerne l'exercice 2024, elle s'attend à une "stabilisation au premier semestre" qui sera suivie d'une "ré-accélération au second semestre".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le détaillant de mode rapide en ligne boohoo a conclu un accord avec la société Revolution Beauty. Après des échanges tendus au cours des dernières semaines, l'entreprise de produits de beauté a accepté de modifier sa direction. Bob Holt, directeur général de Revolution, et Derek Zissman, président du conseil d'administration, ont accepté de démissionner, M. Holt restant directeur général par intérim jusqu'à la fin du mois d'août. Elizabeth Lake restera directrice financière, bien que boohoo ait déjà demandé son départ. Alistair McGeorge sera nommé président exécutif, tandis que Neil Catto, Rachel Horsefield et Peter Hallett rejoindront le conseil d'administration en tant que directeurs. "Revolution Beauty va entamer un processus de recherche pour identifier un nouveau PDG ayant une grande expérience du secteur de la beauté, de la vente au détail et des marques grand public, " a déclaré l'entreprise. En échange, boohoo a accepté de retirer l'avis de demande d'assemblée générale. Les actionnaires pourront voter sur la composition du conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.