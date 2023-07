(Alliance News) - Revolution Beauty Group PLC a déclaré lundi qu'il pensait qu'un compromis avec l'actionnaire principal boohoo était proche et pourrait être conclu dans les prochains jours.

Les deux entreprises se sont engagées ces dernières semaines dans une guerre des mots avec le détaillant de mode rapide en ligne boohoo, qui détient un peu moins de 27% des parts de Revolution, tentant de remplacer le conseil d'administration de la société.

Revolution Beauty a qualifié cette tentative d'"intéressée" et d'"opportuniste", et a également déclaré que le moment n'était pas propice à de tels changements.

Boohoo a également demandé à Revolution Beauty d'expliquer pourquoi elle avait attribué plus de 2 millions de livres sterling d'actions à son équipe de direction sans l'approbation des investisseurs.

Mais lundi, Revolution Beauty a adopté un ton plus conciliant, bien qu'il y ait eu un bémol.

L'entreprise a fait remarquer qu'un compromis permettrait d'éviter les dépenses, la charge administrative et les autres conséquences préjudiciables pour l'entreprise qui résulteraient de l'assemblée générale.

Boohoo a convoqué une nouvelle assemblée générale qui se tiendra le 7 août et au cours de laquelle les résolutions visant à révoquer trois membres du conseil d'administration - le directeur général Bob Holt, la directrice financière Elizabeth Lake et le président Derek Zissman - seront votées.

Boohoo a proposé de nommer Alistair McGeorge et Neil Catto au conseil d'administration de Revolution Beauty, le premier en tant que président exécutif et le second en tant que directeur financier.

McGeorge, directeur non exécutif de Boohoo, est actuellement président non exécutif du producteur d'eaux toniques et de mixers East Imperial PLC.

Catto est actuellement directeur non exécutif de l'éditeur de jeux indépendants tinyBuild Inc, et a été directeur financier de boohoo entre 2011 et 2022.

Revolution Beauty a déclaré que si un compromis n'était pas trouvé, elle recommanderait aux actionnaires de voter contre toutes les résolutions.

Elle a ajouté qu'elle exposerait également son point de vue sur les résolutions proposées par boohoo, sur l'assemblée générale et sur la situation dans laquelle la société a été placée.

La société a également indiqué que des recommandations de vote erronées avaient été publiées sur certaines plates-formes de courtage, indiquant que le conseil d'administration conseillait aux investisseurs de soutenir les résolutions.

Tous les actionnaires qui ont accidentellement déjà voté en faveur des résolutions proposées par boohoo via leurs plateformes de courtage en ligne sur la base de la recommandation incorrecte du conseil d'administration doivent changer leur vote pour voter contre toutes les résolutions proposées, a déclaré la société.

Les actions de Revolution Beauty ont clôturé en baisse de 5,8% à 30,95 pence, tandis que boohoo a clôturé en hausse de 1,8% à 33,69 pence.

