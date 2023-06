(Alliance News) - Revolution Beauty Group PLC a déclaré vendredi que " la croissance est au rendez-vous " et a réagi à la dernière recommandation de boohoo Group PLC pour son conseil d'administration.

Revolution Beauty a déclaré que les affaires ont été " excellentes " au cours des trois premiers mois de l'exercice se terminant le 28 février, avec des ventes en hausse de 60% par rapport à l'année précédente, et des marges brutes qui se sont améliorées, passant de 41,7% à 48,2%.

À taux de change constant, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 3,5 millions de livres sterling, contre une perte de 7,4 millions de livres sterling un an plus tôt.

"Cette performance démontre la qualité des produits et de l'offre de Revolution Beauty, ainsi que sa capacité à générer des ventes croissantes auprès d'une base mondiale de détaillants en expansion, " a déclaré la société.

Ces derniers jours, le détaillant de mode rapide en ligne boohoo, qui détient un peu moins de 27% des parts de Revolution, a envisagé de remplacer le conseil d'administration de la société. Revolution Beauty, qualifiant cette tentative d'"intéressée" et d'"opportuniste", a déclaré que le moment était mal choisi, car elle est sur le point de voir ses actions réadmises à la négociation.

"La raison invoquée par Boohoo pour justifier les changements proposés au sein du conseil d'administration de Revolution Beauty est que le groupe doit se concentrer sur la croissance. La société espère que les actionnaires sont rassurés par le fait que le conseil actuel est dans le même état d'esprit et que la croissance est assurée sans qu'un actionnaire ne prenne le contrôle du conseil au détriment des intérêts des autres actionnaires, " a déclaré Revolution Beauty.

Parmi les dernières nominations proposées par Boohoo figure Rachel Horsefield, ancienne directrice générale de la branche beauté de THG PLC, une société avec laquelle Revolution Beauty "a récemment entrepris de cesser ses relations commerciales".

"Le conseil d'administration de Revolution Beauty estime que l'annonce faite hier par boohoo justifie son point de vue," a expliqué Revolution Beauty, affirmant que les membres de son propre conseil d'administration sont mieux placés pour faire avancer l'entreprise que ceux recommandés par boohoo.

boohoo avait précédemment proposé les nominations d'Alistair McGeorge et de Neil Catto au conseil d'administration de Revolution Beauty, le premier en tant que président exécutif et le second en tant que directeur financier.

McGeorge, un directeur non exécutif de boohoo, est l'actuel président non exécutif du producteur d'eaux toniques et de mixers East Imperial PLC.

Catto est actuellement directeur non exécutif de l'éditeur de jeux indépendants tinyBuild Inc, et était auparavant directeur financier de boohoo entre 2011 et 2022.

La cotation de Revolution Beauty est suspendue depuis le 1er septembre, car la société n'a pas remis son premier audit avant le 31 août. La société a été introduite en bourse en juillet 2021.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

