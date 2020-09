boohoo group plc : un rapport en forme d'espoir

Début juillet, le Sunday Times a fait des révélations accablantes sur les conditions de travail chez des fabricants de vêtements dans la région de Leicester en Angleterre. L’entreprise en question, Jaswal Fashions, étant accusée de verser un salaire inférieur au minimum légal à ses travailleurs à la chaîne. Cette accusation contre l’un de ses sous-traitants avait entraîné une chute considérable de son cours de bourse de plus de 50%. Pour vérifier ces allégations, Boohoo avait mandaté un audit externe réalisé par Alison Levitt.

Le résultat de cet audit, publié aujourd'hui, est sans équivoque et révèle les nombreux défauts de la chaîne d’approvisionnement de Leicester. Les salariés n’ont pas été rémunérés à hauteur de leur travail. Maître Levitt demande à l’entreprise d’améliorer la gouvernance d'entreprise, la conformité et les processus de contrôle; mais elle se satisfait du fait que Boohoo n’est pas délibérément autorisé ces conditions de travail selon Jefferies. John Lyttle, CEO de Boohoo parle de “problèmes importants et clairement inacceptables” et propose 6 étapes pour améliorer la gouvernance. La société britannique va nommer de nouveaux membres indépendants à son conseil d’administration, la conformité de sa chaîne d’approvisionnement sera abordée régulièrement lors des réunions du conseil. Enfin, l’entreprise va former deux comités pour contrôler les risques liés à ses nombreux sous-traitants.

Boohoo est confiant dans sa capacité d’intégrer ces changements sans impacter le temps de préparation ou les attentes financières ( plus de 10 millions de livres prévues) en partie en consolidants ses volumes et en mettant en place des commandes plus cohérentes.

Ces possibilités de changement et d’amélioration de la gouvernance sont vus comme un pas en avant pour les analystes, ce qui permet aux titres d'accélérer en début d’après-midi à 9%.

