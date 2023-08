Booking Holdings Inc. figure parmi les principales agences de voyage en ligne. Le groupe propose un large choix de prestations liés aux voyages : réservation d'hôtels, location de voitures, réservation de billets d'avion, séjours combinés, voyages sur mesure, croisières, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (13,1%), Pays Bas (79,2%) et autres (7,7%).

Secteur Loisirs et détente