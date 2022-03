Airbnb et Booking se joignent aux fermetures d'entreprises occidentales en Russie

La société de location de maisons Airbnb Inc et l'agence de voyages en ligne Booking Holdings Inc sont devenues les dernières grandes entreprises mondiales à suspendre leurs activités en Russie, alors que les sanctions occidentales s'accumulent contre Moscou pour avoir envahi l'Ukraine.

Le président-directeur général d'Airbnb, Brian Chesky, a annoncé jeudi sur Twitter cette suspension, qui concerne également le Belarus, pays allié de la Russie. Elle aligne son entreprise sur d'autres grands noms occidentaux, dont General Motors Co, Boeing Co et Google d'Alphabet Inc.

"Les gens réservent des Airbnbs en Ukraine dans lesquels ils n'ont pas l'intention de rester juste pour aider les hôtes", a ajouté Chesky, notant une façon que certaines personnes extérieures ont trouvé pour envoyer un soutien financier aux Ukrainiens.

Airbnb, qui se remet d'une accalmie due à une pandémie, a prévu des résultats exceptionnels pour le premier trimestre, grâce à une forte demande aux États-Unis et à des séjours plus longs des hôtes.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de détails supplémentaires sur les suspensions en Russie et au Belarus. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) constituent le deuxième marché le plus important d'Airbnb après l'Amérique du Nord.

"Chaque jour qui passe, alors que l'urgence de cette guerre dévastatrice en Ukraine s'intensifie, il en va de même pour la complexité de faire des affaires dans la région", a écrit Glenn Fogel, PDG de Booking, dans un post LinkedIn vendredi.

Booking a également suspendu ses services de voyage en Biélorussie, a-t-il écrit.

Les actions des deux sociétés étaient en baisse de plus de 6% chacune dans les échanges de l'après-midi.

Airbnb a déclaré lundi que sa branche à but non lucratif proposerait des logements temporaires gratuits à un maximum de 100 000 réfugiés fuyant l'Ukraine. (Reportage de Bhargav Acharya et Aishwarya Nair à Bengaluru ; édition de Christopher Cushing, Aditya Soni et Maju Samuel)