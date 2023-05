Booking Holdings dépasse les estimations de bénéfices grâce à une forte demande de voyages

Les actions de la société ont augmenté de 1 % pour atteindre 2 630,5 dollars après la clôture.

Au cours des derniers trimestres, les principaux acteurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont bénéficié de la flexibilité des conditions de travail et de la vigueur du dollar américain, qui les ont aidés à compenser les coûts élevés de main-d'œuvre et d'entretien.

"Nous avons connu un excellent début d'année, les nuitées et les réservations brutes du premier trimestre ayant atteint les niveaux trimestriels les plus élevés jamais enregistrés et les deux indicateurs ayant dépassé nos attentes précédentes", a déclaré le directeur général Glenn Fogel.

Si les experts du secteur restent largement confiants quant à la demande à court terme, l'inflation élevée et les craintes d'un ralentissement potentiel menacent toutefois les dépenses de consommation.

Le mois dernier, l'opérateur hôtelier américain Hilton Worldwide Holdings Inc. a signalé des signes d'affaiblissement de la demande de voyages au cours du second semestre, après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Booking a déclaré un bénéfice ajusté de 11,60 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation de 10,61 dollars par action par les analystes, selon les données de Refinitiv.

Ses revenus ont augmenté de 40 % pour atteindre 3,78 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations de 3,77 milliards de dollars.