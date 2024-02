L'agence de voyage en ligne Booking Holdings a dépassé les attentes des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, grâce à une forte reprise des marchés asiatiques.

Les agences de voyage constatent un retour de la demande en Asie, en particulier en Chine, mais la demande aux États-Unis revient à des niveaux normaux après un pic post-pandémique dû aux "voyages de vengeance".

Booking a déclaré que les réservations de nuitées aux États-Unis sont restées stables au quatrième trimestre, alors que l'Asie a connu une croissance de l'ordre de 10 %.

Les actions de la société ont baissé d'environ 10 % dans les échanges après bourse.

Les compagnies de voyage tempèrent leurs attentes pour 2024, après une relance de la demande de voyages à la suite d'une pandémie.

Au début du mois, les hôteliers Hilton Worldwide et Marriott International ainsi que l'agence de voyage en ligne Expedia ont indiqué qu'ils s'attendaient à une croissance plus lente de la demande cette année.

"La croissance des réservations, en pourcentage du niveau de 2019, au quatrième trimestre, a légèrement baissé par rapport au troisième trimestre. Cela indique peut-être le début d'une décélération de la croissance plutôt qu'une simple normalisation", a déclaré Dan Wasiolek, analyste chez Morningstar.

Booking a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance du nombre de nuitées au premier trimestre se situe entre 4 % et 6 % et que la croissance du chiffre d'affaires se situe entre 11 % et 13 %. "De retour à l'époque pré-COVID où les prévisions étaient très conservatrices, ce qui, combiné à la difficulté du premier trimestre en termes de chiffre d'affaires, rend les prévisions du premier trimestre faibles", a déclaré Alex Brignall, analyste chez Reburn Atlantic.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 32 dollars par action au quatrième trimestre, contre 29,86 dollars par action estimés par les analystes, selon les données de LSEG. (Reportage de Aishwarya Jain et Kannaki Deka à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai et Maju Samuel)