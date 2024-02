Booking : attendu en baisse malgré des résultats supérieurs aux attentes

Le 23 février 2024 à 14:25 Partager

Booking est attendu en baisse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le bénéfice par action ajusté ressort à 32 dollars, en hausse de 29% sur un an, contre un consensus de 29,86 dollars. Le chiffre d’affaires a progressé de 18% à 4,8 milliards de dollars, contre un consensus de 4,71 milliards. Qui plus est le groupe annonce l’introduction d’un dividende trimestriel à 8,75 dollars. Selon Jefferies, ce sont les perspectives 2024 qui déçoivent, avec une croissance des réservations attendue entre 4 et 6%.