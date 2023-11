Le site de voyage Booking.com a accepté de payer environ 94 millions d'euros (100,25 millions de dollars) pour régler un litige fiscal en Italie, ont déclaré les procureurs de Gênes vendredi.

L'annonce marque un nouvel accord fiscal très médiatisé entre les multinationales et les autorités italiennes, qui ont déjà réglé des affaires avec des groupes de luxe tels que Kering et des géants américains de la technologie, notamment Apple, Amazon et Facebook.

Booking.com a salué l'accord dans une déclaration.

"Bien que nous maintenions que nous sommes et avons toujours été en conformité avec les lois italiennes applicables en matière de TVA, nous pouvons confirmer que nous sommes parvenus à un accord amiable et mutuel avec l'Agence italienne du revenu pour la période 2013-2021".

Les procureurs de la ville portuaire du nord-ouest de l'Italie ont lancé leur enquête en 2018 sur Booking.com, qui est basé aux Pays-Bas, à propos de la façon dont il gère la taxation des propriétés louées par l'intermédiaire de son site web.

La Guardia di Finanza, la police fiscale italienne, a allégué en juin 2021 que Booking.com avait éludé 153 millions d'euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre de locations de vacances entre 2013 et 2019.

En novembre dernier, les magistrats néerlandais ont accepté un ordre d'enquête européen (OIE) envoyé par l'Italie permettant aux procureurs italiens d'interroger deux anciens directeurs financiers de Booking.com dans le cadre de l'enquête.

Par la suite, les procureurs de Gênes ont étendu leurs réclamations fiscales à l'année 2022. L'accord de vendredi fait suite à des discussions directes entre la société et l'agence fiscale italienne.

Dans le cadre de cet accord, Booking.com a déposé sa déclaration de TVA en Italie pour l'année 2022, pour un montant de plus de 19 millions d'euros, et s'est engagé à agir en tant que substitut fiscal pour toutes les transactions avec des particuliers non enregistrés pour la TVA, selon la déclaration des procureurs.

PERCEPTION DE L'IMPÔT

L'enquête concernait la TVA en Italie sur les paiements effectués entre particuliers pour des locations annoncées par l'agence de voyage en ligne appartenant au groupe américain Booking Holdings Inc. basé dans le Delaware.

Booking.com sert d'intermédiaire entre les propriétaires et les clients.

Les sites d'hébergement privés qui ne sont pas gérés de manière professionnelle n'ont souvent pas de numéro de TVA, et les autorités fiscales italiennes estiment que l'agence de voyage en ligne devrait dans ce cas agir en tant qu'agent de retenue à la source, en collectant la taxe.

La police fiscale italienne a contrôlé 896 500 propriétaires qui travaillaient avec Booking.com et a conclu que l'entreprise n'avait pas payé la TVA due à l'Italie, estimant que le fait de ne pas prélever la taxe permettait à l'entreprise d'être moins chère que d'autres groupes hôteliers.

La société avait déclaré à l'époque que les propriétaires d'hôtels et de chambres d'hôtes étaient eux-mêmes responsables de la collecte et du paiement de la TVA qu'ils devaient en Italie et dans d'autres pays de l'Union européenne.

Dans une autre affaire similaire concernant la responsabilité d'une entreprise de collecter la taxe pour le compte des autorités fiscales, un juge italien a déclaré lundi

a saisi 780 millions d'euros

à la plateforme de location à court terme Airbnb.

(1 $ = 0,9376 euros) (Reportage complémentaire de Toby Sterling à Amsterdam, édition par Alvise Armellini et Aurora Ellis)