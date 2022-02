Booking réalise un bénéfice au quatrième trimestre grâce à une forte demande de voyages.

L'augmentation de la demande et l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 ont entraîné ces derniers mois une augmentation des réservations de vols et de chambres d'hôtel, malgré un recul temporaire dû à la vague hivernale de la variante Omicron.

Pariant sur ce boom, Marriott et Hilton - deux des plus grandes chaînes hôtelières américaines - ont prédit que les gens recommenceront à faire leurs valises pour les affaires et les loisirs cette année, à des taux jamais vus depuis avant la pandémie.

Booking a déclaré que ses revenus ont atteint 2,98 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 1,24 milliard de dollars un an plus tôt. Les réservations brutes de voyages ont augmenté de 160 % pour atteindre 19 milliards de dollars.

Le bénéfice net de la société, basée à Norwalk, Connecticut, s'est élevé à 618 millions de dollars, soit 14,94 dollars par action, au cours des trois mois précédant le 31 décembre, contre une perte de 165 millions de dollars, soit 4,02 dollars par action, un an plus tôt.