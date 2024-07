Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi une répression des locations de vacances saisonnières et à court terme, face à la colère croissante des habitants qui se sentent exclus du marché du logement.

Le gouvernement enquêtera sur les inscriptions sur des plateformes telles que Airbnb et Booking.com pour vérifier si elles disposent de licences, a déclaré le ministre des droits des consommateurs, Pablo Bustinduy.

"Si une maison n'a pas de licence pour le tourisme, l'annoncer sur des plateformes Internet devrait être illégal et donc puni", a déclaré M. Bustinduy lors d'une interview avec la chaîne de télévision publique TVE.

L'Espagne s'efforce de trouver un équilibre entre la promotion du tourisme, moteur essentiel de son économie, et les préoccupations de ses citoyens concernant les loyers inabordables dus à l'embourgeoisement et à la réorientation des propriétaires vers les locations touristiques, plus lucratives.

En juin, les loyers ont augmenté en moyenne de 13 % par rapport à l'année précédente et de 18 % dans les villes touristiques telles que Barcelone et Madrid, selon le site Web immobilier Idealista.

Le maire de Barcelone, Jaume Collboni, a annoncé son intention de supprimer progressivement toutes les locations de courte durée dans la ville d'ici à 2028.

Apartur, l'association des propriétaires d'appartements touristiques, a déclaré que cette mesure équivalait à une expropriation, tandis que la Cour constitutionnelle espagnole délibère sur la légalité de cette mesure.

Les habitants de Barcelone, des îles Canaries et de Malaga ont organisé des manifestations ces dernières semaines pour protester contre l'augmentation des locations touristiques. Les travailleurs saisonniers de l'hôtellerie ont du mal à trouver un logement dans ces hauts lieux du tourisme, et nombre d'entre eux se contentent de dormir dans des caravanes ou même dans leur voiture.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé en début de semaine que le gouvernement allait créer un registre des locations de vacances afin de limiter le nombre d'annonces.

La ministre du logement, Isabel Rodriguez, a déclaré mercredi que le registre serait prêt au plus tôt à la fin de l'année 2025. À cette date, les plateformes en ligne devront fournir des données sur les hôtes afin de vérifier s'ils sont autorisés à louer leur logement.

Le gouvernement envisage également de prendre des mesures pour limiter les locations à moyen terme, d'une durée comprise entre un et onze mois, et pourrait donner aux voisins des immeubles d'habitation un droit de regard sur la possibilité pour un propriétaire d'inscrire son bien sur les plates-formes, a déclaré la ministre.

Certains représentants syndicaux ne sont pas certains que l'implication des voisins soit une solution viable.

"L'augmentation des locations touristiques est un problème majeur et ces mesures ne sont pas sérieuses", a déclaré Victor Palomo, dirigeant de l'Union des locataires de Madrid, après avoir rencontré le ministre du logement.

"Il n'est pas possible que seuls les voisins soient chargés de les réglementer", a-t-il ajouté, appelant les propriétaires à payer davantage d'impôts.

Airbnb et Booking.com n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.