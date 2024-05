La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle avait désigné Booking comme "gardien" en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA) et qu'elle avait également ouvert une enquête de marché sur le réseau de médias sociaux X afin de déterminer le statut réglementaire de la plateforme.

Les services de publicité en ligne X Ads et TikTok Ads ne sont pas considérés comme des "gatekeepers" en tant que tels, a ajouté l'UE.

La Commission a déclaré en mars que le réseau social X d'Elon Musk, ByteDance, propriétaire de TikTok, et Booking.com pourraient remplir les critères de l'UE les soumettant à des règles technologiques strictes en tant que "gatekeepers".

Si l'UE a déclaré lundi que Booking pouvait être considéré comme un "gatekeeper", elle a ouvert une enquête de marché afin d'examiner plus en détail les arguments avancés par X, qui s'oppose à ce statut.

ByteDance a été qualifié de "gatekeeper" en juillet de l'année dernière, mais TikTok a contesté cette décision devant la deuxième plus haute juridiction européenne.

La loi sur les marchés numériques (DMA) est l'une des réglementations les plus strictes visant la domination du marché par les grandes entreprises technologiques. Elle impose aux entreprises des obligations plus strictes en matière de modération des contenus, de concurrence loyale et de facilitation du passage d'un service à l'autre pour les consommateurs.