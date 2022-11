L'UE ouvre une étude approfondie de l'offre de Booking pour le projet suédois etraveli

La Commission européenne, qui supervise la politique de concurrence dans l'Union européenne à 27 membres, a déclaré mercredi qu'elle s'était donné jusqu'au 31 mars pour prendre une décision sur l'affaire, qu'elle évalue depuis le 10 octobre.

Booking a annoncé son projet d'acquisition d'eTraveli auprès de la société de capital-investissement CVC Capital Partners en novembre de l'année dernière.

La Commission a déclaré que son étude initiale indiquait que Booking détenait une position dominante dans les services d'agence de voyage en ligne pour l'hébergement et que la concurrence pourrait être réduite de manière significative en combinant les activités d'eTraveli dans les vols.

L'exécutif européen a déclaré que Booking avait décidé de ne pas présenter de mesures correctives au cours de l'enquête initiale pour répondre à ces préoccupations.

Etraveli propose des services de recherche, de réservation et d'exécution de vols par le biais de ses marques grand public Gotogate et Mytrip et exploite également la société d'intégration de compagnies aériennes TripStack.

L'agence antitrust britannique a autorisé l'opération sans condition en septembre.

(1 $ = 0,9613 euros)