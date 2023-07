L'agence de voyage en ligne Booking Holdings tentera vendredi de convaincre les autorités antitrust de l'Union européenne d'autoriser son acquisition du groupe suédois Etraveli pour 1,63 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), malgré les craintes qu'elle ne nuise à la concurrence.

Booking a annoncé son offre pour son homologue Etraveli, propriétaire des marques Gotogate et Mytrip et exploitant du fournisseur de services de distribution de contenu aérien TripStack, en novembre 2021. Etraveli appartient à la société de capital-investissement CVC Capital.

La Commission européenne a déclaré le mois dernier que l'opération rendrait plus difficile la concurrence avec le leader du marché, Booking, en renforçant sa position dans le secteur de l'hôtellerie et en étendant sa portée aux services de voyage tels que les vols et la location de voitures.

Booking tentera de répondre aux préoccupations des régulateurs lors d'une audition à huis clos à Bruxelles vendredi, a déclaré Booking à Reuters par courriel.

Des hauts fonctionnaires de l'autorité de surveillance de la concurrence de l'UE et des agences antitrust nationales, ainsi que des avocats de la Commission, participeront à l'audition.

Booking pourrait devoir proposer des mesures correctives à l'issue de l'audition afin d'éviter que la Commission n'oppose son veto à l'accord. La Commission devrait se prononcer sur la question d'ici au 30 août.

Les marques de Booking comprennent Booking.com, Priceline, Agoda, KAYAK, Rentalcars.com et OpenTable.

(1 $ = 0,9189 euros) (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction d'Emma Rumney)