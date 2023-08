Le boom des voyages post-pandémie et les prix élevés des billets qui l'accompagnent ne montrent aucun signe de ralentissement pour l'année prochaine, malgré l'incertitude économique et la diminution de l'épargne des ménages.

Si l'on peut se demander combien de temps encore les consommateurs continueront à se faire plaisir, les compagnies aériennes, les hôtels et les analystes affirment que les voyages sont restés une priorité absolue, et non plus un achat "agréable à faire" comme les années précédentes.

Selon l'Association internationale du transport aérien, les voyages internationaux ont atteint cette année environ 90 % des niveaux d'avant la pandémie. Le rebond a été mené par les visiteurs du sud de l'Europe, qui ont quitté des climats plus frais malgré la montée en flèche des températures, et par des groupes de touristes américains qui se sont envolés pour l'étranger.

"À la suite de la pandémie, un certain nombre de personnes ont revu leurs priorités et se sont concentrées sur les voyages", a déclaré Dan McKone, associé principal du cabinet de conseil en stratégie L.E.K. Consulting.

Ce désir pourrait même se renforcer l'année prochaine, selon la société Amadeus, spécialisée dans les technologies du voyage, dont une récente enquête a montré que 47 % des personnes interrogées ont déclaré que les voyages internationaux étaient une catégorie de dépenses discrétionnaires hautement prioritaires pour 2023 et 2024, contre 42 % qui l'avaient classée dans cette catégorie l'année précédente. Amadeus a interrogé des voyageurs britanniques, français, américains, allemands et singapouriens.

Ces tendances ont fait grimper les bénéfices trimestriels des sociétés de voyage, les organisateurs de croisières comme Royal Caribbean ayant annoncé des résultats records ces dernières semaines. Les voyagistes Booking Holdings et Airbnb ont déclaré des revenus en hausse de 27 % et 18 % respectivement, tandis que le transporteur aérien Delta et le géant de l'hôtellerie Marriott International prévoient une forte demande à l'avenir.

Le transporteur allemand Lufthansa a déclaré que les réservations pour le reste de l'année dépassent actuellement 90 % du niveau d'avant la pandémie et que la saison estivale se prolonge jusqu'en octobre. United Airlines étend sa couverture du Pacifique cet automne avec de nouveaux vols vers Manille, Hong Kong, Taipei et Tokyo.

Dans l'ensemble, la demande mondiale de transport de passagers devrait augmenter de 22 % en 2023 et de 6 % en 2024, selon les estimations du service d'investissement de Moody's. Les prix des billets, qui ont parfois connu une augmentation à deux chiffres depuis la pandémie, ne devraient pas s'effondrer.

"Tout le monde fixe ses prix en fonction de la demande et c'est l'équation économique de base", a déclaré à Reuters Jozsef Varadi, PDG de la compagnie aérienne à bas prix Wizz Air. "Nous sommes dans un environnement où les coûts d'entrée sont élevés. Cela exerce donc une pression sur les prix.

Hayley Berg, économiste en chef de l'agence de voyage en ligne Hopper, a déclaré que les voyageurs à destination de l'Europe et de l'Asie ne devraient pas bénéficier d'une baisse substantielle des prix cet automne. Elle s'attend à ce que les tarifs des vols internationaux long-courriers restent élevés jusqu'à ce que l'offre dépasse les niveaux d'avant la pandémie, que la demande se normalise et que les prix du kérosène continuent de baisser.

Le point faible est le voyage intérieur aux États-Unis, car la fin des restrictions sur les tests COVID-19 a libéré une demande refoulée de la part des Américains pour prendre des vacances à l'étranger.

Ils ont dit plus tôt dans l'année : "Ecoutez, je vais faire ce voyage international que nous voulions faire", et cela a créé une foule d'endroits bondés d'Américains en Europe", a déclaré Glenn Fogel, PDG de Booking Holdings, à l'agence Reuters.

Les voyages internationaux entrants aux États-Unis en mai ont augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 5,37 millions de visiteurs, mais restent inférieurs d'environ 20 % aux volumes de visiteurs d'avant la pandémie déclarés en mai 2019, selon l'Office national du voyage et du tourisme des États-Unis.

Le tarif aérien domestique moyen est actuellement de 246 dollars aller-retour, en baisse de 8% par rapport à 2022, selon l'application de réservation de voyages Hopper.

Les dirigeants ont déclaré que les chambres d'hôtel américaines pourraient devenir plus chères en raison du manque d'offre, mais que le ralentissement de la demande pourrait atténuer cet effet.

"La croissance devrait rester plus élevée à l'international qu'aux États-Unis et au Canada, où nous assistons à un retour à des modèles saisonniers plus normaux", a déclaré Kathleen Oberg, directrice financière de Marriott.

En ce qui concerne l'avenir, certains groupes aériens, tels que British Airways, propriétaire de IAG, ont déclaré qu'il n'était pas certain que la demande puisse être maintenue. Les analystes ont déclaré que la diminution de l'épargne des consommateurs pourrait entraîner un ralentissement des dépenses si l'inflation ne diminue pas.